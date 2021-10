La víctima del ex marido de Mónica Oltra, ha insinuado hoy que pudo haber más casos de abusos a menores en el centro como el que ella sufrió: «había dos niñas que decían que a ellas también les había pasado, pero yo no lo sé».

Esas dos menores, al parecer, tenían, según ha relatado, entre 7 y 9 años entonces. Sin embargo, posteriormente, ella perdió el contacto con las niñas, por lo que no conoce si se interpuso o no denuncia.

Teresa fue víctima de los abusos del ex marido de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Mónica Oltra, cuando estaba internada en un centro de acogida tutelado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que Oltra es responsable. El ex marido de Oltra trabajaba en ese centro como educador. Teresa tenía entonces 13-14 años. Su denuncia, pese a las presiones para retirarla y pese a tener que acudir al juzgado «engrilletada», aun siendo la denunciante, dio pie a una sentencia de 5 años de prisión para el ex marido de la consellera.

Teresa, la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, es hoy mayor edad. Trabaja en el departamento de admisiones del Hospital de Torrevieja, donde el suyo fue el único contrato que solicitaron dos nuevos altos cargos del citado hopital, de entre otros cientos de contratos, sin que se conozca con qué intención lo hicieron.

Su relato acerca de aquel tiempo en que sucedieron los hechos, no deja indiferente a nadie. Teresa, entonces una niña, fue objeto de abusos por el ex marido de Oltra, que era educador nocturno en el centro de acogida en que ella estaba internada. Uno de los muchos centros por los que pasó, porque ella no quería estar en esa situación, ni vivir con otra familia, que no fuera la suya porque «yo ya tenía una familia».

En una entrevista en El Toro TV, Teresa ha dicho que nunca tuvo un hogar. Había pasado por múltiples centros de acogida desde muy pequeña. Su padre estaba en la cárcel. Y su madre: «No sé. Por ahí». En uno de esos centros, coincidió con el entonces marido de Mónica Oltra. Inicialmente, él le caía «bien». Sin embargo, «luego pensé que no era un buen hombre, por lo que me hacía». Y lo que le hacía, según ha dictaminado la Justicia, fueron abusos a una menor tutelada.

Ella no quería decir nada a nadie acerca de esos abusos porque pensaba que «nadie me creería». Sin embargo, sí lo relató a algunas compañeras de su círculo más estrecho en aquel centro de acogida. Una noche, según ha dicho, salió con una de ellas a fumar fuera. Entonces, apareció la Policía. Y su amiga relató a los agentes lo que estaba viviendo Teresa. Los policías le preguntaron si era verdad. Ella, respondió que sí.

Teresa sabía que aquel educador de turno de noche era el marido «de una mujer importante», según ha contado. Pero, a pesar de todo, fue valiente y denunció. Y asombrada, con el paso del tiempo, porque los hechos no salían a la luz, siguió adelante. Teresa ha dicho que sufrió presiones para retirar la denuncia. esas presiones llegaron por parte de alguna educadora, algún director de centro y de una asistenta social, que le decían que aquello no iba a llegar a nada, según ha contado en la entrevista. Sin embargo, ella fue fuerte y no dio marcha atrás pese a vivir momentos realmente humillantes, como cuando tuvo que acudir «engrilletada» al juzgado: «Pensaban que me podía escapar. Como ya me había escapado otras veces…». Finalmente, el ex marido de Oltra fue condenado a 5 años de prisión. Y Teresa pudo respirar. Hoy lucha por salir adelante junto a su pareja y su hijo. Y por conservar su puesto en el Hospital de Torrevieja.