El Partido Popular ha denunciado en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas ‘persecución política’ de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra, sin que la consellera de Sanidad, ponente en esa Comisión, respondiera.

Según ha dicho el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas José Juan Zaplana, dos de las nuevas responsables del hospital de Torrevieja «pidieron un contrato en específico. De los 1.200, un contrato en específico», el de «la menor abusada por el ex marido de (Mónica) Oltra», vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En una intervención de apenas 3 minutos, José Juan Zaplana, ha hecho especial hincapié en que se solicitó ese contrato en concreto, con nombres y apellidos, cuando «el nombre y los apellidos de esa persona no han trascendido a la luz pública». La consellera de Sanidad la socialista Ana Barceló, presente en esa comisión como principal ponente de la misma, no ha hecho comentario alguno acerca de esta grave afirmación en su turno de réplica. Ni ha confirmado ni ha desmentido.

La Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas de esta semana debatía distintas cuestiones. En una de sus intervenciones, José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del PP en la Cámara autonómica valenciana, ha dicho que «la pasada semana, la nueva gerente nombrada por usted (en referencia a la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló) y la directora general de Recursos Humanos exigieron y pidieron un contrato específico. De los 1.200, un contrato en específico: el de Teresa D. M.», ha añadido.

Zaplana ha subrayado que»yo digo Teresa D. M., pero ellas dijeron nombre y apellidos de una persona. Una trabajadora, que es la menor abusada por el ex marido de Oltra. A la que exclusivamente, la directora general de recursos humanos y la nueva gerente del departamento pidieron, a la concesionaria, el contrato exacto de esa persona, con nombre y con apellidos, cuando los nombres y el apellido de esa persona no han trascendido a la luz pública».

José Juan Zaplana ha añadido: «Señora Barceló, no sé muy bien para qué quieren ustedes el contrato, pero no vamos a consentir una persecución política sobre esa persona, como ya ha hecho la Conselleria de la Señora Oltra, y como el juzgado ha denunciado en su sentencia de abusos de su (ex) marido».

Tras la intervención del diputado del Partido Popular José Juan Zaplana, la consellera de Sanidad Ana Barceló ha contado con un turno de réplica para responder tanto al diputado popular como al de Ciudadanos. Este último, había hablado de otras cuestiones y había precedido a José Juan Zaplana en su intervención en la citada Comisión de Sanidad. Ana Barceló sí ha respondido a esas otras cuestiones planteadas por el diputado de Ciudadanos, pero no a las graves acusaciones que ha lanzado el Partido Popular. Ni ha negado ni ha confirmado lo dicho por José Juan Zaplana.