El PP va a cargar directamente contra Mónica Oltra por la gestión que llevó a cabo del centro de menores en el que su entonces marido abusó de una menor. Ella era la responsable de la Consejería que debía vigilar por el correcto funcionamiento del centro de menores en cuestión y, pese a ello, la sentencia condenatoria de su ahora ex marido dejó constancia de que se apreció en la gestión de esa Consejería una «consigna» para denigrar la credibilidad de la misma niña que estaba siendo abusada por el entonces marido de la consejera y ahora vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Por ello, este miércoles, el PP pedirá en la sede parlamentaria regional que dimita Oltra.

La propuesta que llevará a cabo el partido de Carlos Mazón se trasladará hoy al Debate de Política General en materia de servicios sociales. El punto número 15 de esa propuesta recoge literalmente el siguiente texto: “Que se establezcan y asuman las correspondientes responsabilidades políticas por parte de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, tras la sentencia condenatoria a un educador social de un centro de menores de Valencia por abusos sexuales contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana”.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha archivado una querella presentada contra la gestión de la Consejería de Mónica Oltra tras denunciar la menor en cuestión el abuso sufrido en un centro tutelado por el entonces marido de la política. Pero el auto dejó una puerta abierta: no descartó la existencia de «caracteres de varios delitos» y lo indicó de forma expresa. Así, la resolución judicial admitió «una sospecha racional que justificaría que se inicie una investigación penal con el fin de constatar hasta qué punto se ha mantenido por parte de ciertos responsables de la Conselleria».

Y ese es el camino que hoy emprende, desde el punto de vista político, el PP.

El auto del Tribunal Superior Valenciano subrayó que la gestión de la Consejería de Oltra en el caso de su ex marido podría «revestir los caracteres de varios delitos». Pese a ello, aplicó la doctrina del caso de los ERE y consideró que primero se debía iniciar la investigación un juzgado ordinario.

El Tribunal Superior, por lo tanto, no cerró la puerta a esas reclamaciones. Al revés, reconoció que la gestión de la vicepresidencia social de la Generalitat valenciana, que vicepreside Mónica Oltra, despertaba “una sospecha racional” en el caso del abuso a una menor por parte del entonces marido de la política en un centro tutelado.

El Tribunal Superior señaló: «La anterior doctrina jurisprudencial nos impediría admitir la presente querella, dado que nos encontramos con el problema de que directamente no se nos aporta ningún indicio objetivo de que precisamente la aforada Sra. Oltra pudiera haber dado orden a cualquiera de los restantes querellados de llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger al Sr. Ramírez, no contando más que con la sospecha de que todas las personas a que se refiere el escrito de querella están vinculadas a la Conselleria que preside la querellada y que el afectado fue en su momento su pareja, lo que haría preciso antes de que entráramos a conocer de los hechos». «Particularmente -añadió- ante el número de personas no aforadas contra las que también se pretende dirigir el proceso, que mediante una previa instrucción se deslindaran de una manera más profunda los hechos, determinando el eventual margen de responsabilidad de cada uno de los implicados, así como llegar a determinar hasta qué punto pudieran haber seguido algún tipo de instrucción por parte de algún alto cargo de la Conselleria, o bien si obraron motu proprio».

Pero es en esos puntos, donde la sentencia condenatoria del entonces marido de Oltra aporta luz. Y es que esa sentencia, de la Audiencia Provincial de Valencia, señaló que al “tribunal no le pasa desapercibido el que sólo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria” dotaran de “credibilidad el relato de la menor» de la que abusó el marido de Oltra. Y justo «todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria que trataron a Maite se la niegan». La Audiencia, de hecho, llegó a la conclusión de que se aprecia «también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que Maite es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».

La consellera de ese departamento en aquella época era Mónica Oltra. Y, según la Audiencia Privincial se aprecia una «consigna» en esa Conselleria para denigrar la credibilidad de la misma niña que estaba siendo abusada por el entonces marido de Mónica Oltra.