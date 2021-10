Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha dicho hoy, sobre la Izquierda valenciana que «cuando hablan de unidad lingüística, lo que quieren decir es de los Països Catalans».

El también presidente de la Diputación de Alicante hablado hoy también acerca del posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana: «Si he pactado los presupuestos (de la Diputación) con Compromis, ¿cómo no me voy a sentar con Vox?», ha dicho. Pero la principal referencia ha sido a la creciente imposición del valenciano en las aulas.

Carlos Mazón ha dicho que el problema lingüístico en la Comunidad Valenciana «es que cuando hablan de unidad lingüística, lo que quieren decir es unidad de los Països Catalans». Frente a esa imposición, Carlos Mazón ha destacado entre las principales medidas que él pretende adoptar en caso de ser elegido presidente de la Generalitat Valenciana es «primero, la supresión del requisito lingüístico para la función pública. El valenciano no puede ser un requisito, porque nos estamos perdiendo muchísimos profesionales de toda España».

Ha anunciado también que pondría en marcha una ley de libertad educativa «no solamente para la libertad de elección de los padres y madres», que es «necesaria y urgente en la Comunidad Valenciana», sino también para «recuperar el distrito único». «Usted -ha continuado- sólo puede elegir el centro» para sus hijos «dentro de una hoja de cálculo que desde Compromís.cat le obligan». Mazón ha subrayado que él, como presidente de la Diputación de Alicante, ha incrementado un 50% las ayudas al valenciano. «Es una riqueza que tenemos. No es una imposición» y ha puesto como ejemplo que «para que en Orihuela quieran el valenciano, la mejor manera es promocionarlo. Pero para que lo odien, la mejor manera es imponerlo».

Mazón se ha manifestado así esta mañana en una entrevista en Es Radio, en la que también se ha referido a un posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana»tengo la sensación -ha dicho- que ni él mismo -en referencia a Ximo Puig, presidente socialista de la Generalitat Valenciana- sabe lo que tiene que hacer». «Convocará elecciones cuando él crea que mejor le va a ir».

El político alicantino ha puesto en valor que hace tan solo seis meses, el PP tenía encuestas de 20 diputados en la Comunidad Valenciana. Y, ahora, los sondeos arrojan una cifra entre 30-31 y hasta 32, una cifra que le podría llevar a la Generalitat con la ayuda de Vox., formación de la que explicado que «sabe que nosotros aspiramos a gobernar en solitario, porque somos un partido con vocación de gobierno». No obstante, ha agregado que «si llegan los resultados y podemos cambiar las cosas en la Comunidad Valenciana me sentaré con todo el mundo y si la prioridad para el cambio es Vox, me sentaré con Vox». «Si he pactado los presupuestos (de la Diputación de Alicante) con Compromís -ha afirmado- ¿cómo no me voy a sentar con Vox?».

Ya en clave nacional, Carlos Mazón ha adelantado que el Grupo Parlamentario Popular presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo una comisión de investigación para los casos de menores tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana, en una referencia directa a las políticas de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno Valenciano y responsable de los centros tutelados, cuyo ex marido ha sido condenado por abusos a una menor en uno de esos centros. También, ha mostrado su rechazo frontal a la tasa turística impulsada por Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana y que, con ciertas puntualizaciones, el PSOE no rechaza de plano.