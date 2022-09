El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig no ha dedicado ni un solo minuto de su discurso de apertura del debate Política General de este territorio, de casi 100 minutos de duración, al caso Oltra, ni al que atañe al propio hermano del presidente, Francis Puig, ni a aclarar si continuarán o no en su puesto el número 2 de la Consejería de Hacienda Francesc Gamero, la directora general del Menor Rosa Molero y el ex jefe de Gabinete de Oltra Miquel Real, los 3 imputados en el caso Oltra.

Ximo Puig ha dedicado una extensa exposición de cerca de 100 minutos en su primera intervención en el debate de Política General, que se celebra en las Cortes Valencianas a realizar nada menos que 76 anuncios. Pero en tan amplia comparecencia en sede parlamentaria no ha habido una sola mención a 3 de los asuntos que acaparan la actualidad valenciana en los últimos meses: caso Oltra, imputados de ese mismo caso y caso Francis Puig: el que atañe al hermano del propio Ximo Puig.

El caso Oltra investiga si cargos y/o personal de la Consejería que dirigía la ya ex vicepresidenta valenciana supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por quien era marido de la propia Oltra. Una cuestión en la que no se ha detenido. Y ello, a pesar de que el caso suma ya 16 imputados y de que la propia vicepresidenta dimitió el pasado junio y está siendo investigada por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

Tampoco, se ha detenido a hablar acerca de la situación de 3 de los 16 imputados en el caso. En concreto, el actual número 2 de la Consejería de Hacienda y ex subsecretario con Oltra, Francesc Gamero, a quien el juez que instruye el caso ha decidido llamar a declarar como investigado en relación al citado caso Oltra, el ex jefe de Gabinete y ex marido de la ex vicepresidenta y asesor con Aitana Mas Miquel Real y la directora general de Menor Rosa Molero.

Puig, por último, no se ha parado tampoco a explicar la situación en que se encuentra el caso Francis Puig, donde se investigan presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones de varias administraciones por empresas presuntamente relacionadas con el citado Francis Puig. Otra cuestión que ha pasado casi de soslayo ha sido la situación de los centros de menores, que actualmente están bajo la lupa de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea.