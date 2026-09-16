‘Meg Leak Drama’: el teléfono de Meghan se filtra y los Sussex toman una drástica decisión con sus hijos

La vuelta del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido no ha comenzado precisamente con la tranquilidad que buscaban. A pocos días del inicio del curso escolar, los duques de Sussex se han visto obligados a tomar una drástica decisión relacionada con la escolarización de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Los pequeños han cambiado de colegio apenas unos días después de comenzar las clases, en un movimiento que, según las informaciones publicadas por la prensa británica, estaría relacionado con las dificultades para garantizar su seguridad en los desplazamientos diarios y con una inesperada brecha de privacidad que ha vuelto a poner el foco sobre la protección de la familia.

El episodio más llamativo tiene como protagonista a Meghan Markle. Según publica The Sun, el número de teléfono personal de la duquesa de Sussex habría sido filtrado a través de un chat de WhatsApp formado por padres y madres del colegio de Archie. Meghan había utilizado su contacto privado para incorporarse al grupo de familias de la clase de su hijo mayor y participar con normalidad en las conversaciones relacionadas con el inicio del curso. La situación, sin embargo, habría cambiado cuando uno de los progenitores compartió información del grupo y una captura de pantalla de la conversación.

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El contenido, en sí mismo, era completamente cotidiano. En el chat se daba la bienvenida a Meghan con mensajes de otros padres ante el comienzo de la nueva etapa escolar de Archie. La duquesa respondía agradeciendo la acogida y mostrando su entusiasmo por formar parte de aquella comunidad. Un intercambio aparentemente inocente terminó, sin embargo, fuera del ámbito privado para el que había sido concebido, generando una preocupación añadida en el entorno de los Sussex por la exposición de sus datos personales.

The Sun bautiza el episodio como el Meg Leak Drama, en referencia a la filtración del teléfono de Meghan, y ha publicado detalles sobre el contenido del chat. La polémica se produce además en un momento especialmente delicado para la familia, después de que Harry y Meghan hayan decidido instalarse de nuevo en Reino Unido junto a sus hijos. La privacidad y la seguridad han sido precisamente dos de las cuestiones que más han condicionado la relación del duque de Sussex con su país de origen desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la Familia Real.

Pero la filtración del número de Meghan no sería el único problema relacionado con el colegio. El cambio de centro no se habría producido por ningún conflicto académico ni por un problema con el colegio, sino por cuestiones prácticas relacionadas con la seguridad de los desplazamientos. La ubicación del primer centro y la congestión del tráfico en la zona habrían dificultado que el dispositivo de seguridad pudiera acompañar correctamente al vehículo de los Sussex durante los trayectos de ida y vuelta.

Harry y Meghan sacan a sus hijos del colegio

La consecuencia fue inmediata. Archie y Lilibet fueron retirados del centro y matriculados el 14 de septiembre en un nuevo colegio privado, mejor situado y con unas condiciones de acceso que, según estas informaciones, facilitarían los desplazamientos de la familia. Una decisión llamativa por la rapidez con la que se produjo: los niños apenas habían comenzado el curso cuando sus padres optaron por cambiarles de centro.

La situación cobra todavía más relevancia si se contempla dentro del contexto del regreso de los Sussex al Reino Unido. La seguridad ha sido durante años uno de los principales puntos de fricción entre Harry y las instituciones británicas. El duque perdió en 2020 la protección policial que recibía como miembro de la Familia Real tras dejar de desempeñar funciones oficiales y posteriormente inició una batalla judicial para intentar recuperar un nivel de protección que consideraba necesario para él y su familia.

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Ahora, con su regreso al Reino Unido, el asunto vuelve a estar sobre la mesa. El Comité Ejecutivo Real y de Personalidades Importantes, conocido como Ravec, está llevando a cabo una nueva revisión de la situación de seguridad de los Sussex. El comité habría encargado nuevas evaluaciones de riesgo independientes para Harry y Meghan y habría solicitado información sobre sus horarios y rutinas habituales, incluyendo los desplazamientos de sus hijos al colegio.

Este último detalle resulta especialmente relevante después de lo ocurrido con Archie y Lilibet. Los trayectos escolares forman parte de la rutina diaria de cualquier familia, pero en el caso de los Sussex adquieren una dimensión diferente debido a su exposición pública y a las cuestiones de seguridad que Harry ha planteado durante los últimos años. La nueva evaluación tendrá que determinar qué nivel de protección corresponde actualmente a la pareja tras su regreso al país.

El cambio de colegio y la revisión de seguridad se producen, además, mientras Harry recupera progresivamente presencia pública en Reino Unido. La prensa británica ha recibido su agenda para esta semana, con varios compromisos en Londres y Birmingham que serán cubiertos por el Royal Rota, el sistema oficial utilizado para informar sobre determinadas actividades relacionadas con la institución. Aunque estos actos no son compromisos oficiales de la Corona, su cobertura dentro de este marco añade un elemento más al regreso del príncipe a la vida pública británica.