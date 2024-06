La progresista Kamala Harris aparece con un collar de 62.000 dólares tras la debacle de Biden

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha levantado la polémica en redes sociales después de aparecer con un collar de Tiffany valorado en 62.000 dólares tras la debacle de Joe Biden en el debate contra Donald Trump. Este hecho, algo normal en una persona con un alto poder adquisitivo, no ha indignado a miles de personas por el precio de la joya sino por la contradicción que conlleva: la dirigente política es un gran defensora del ala progresista del Partido Demócrata, una corriente ideológica que apuesta por la justicia social, la redistribución de la riqueza, el sistema público de salud, la prohibición de las armas, las políticas de fronteras abiertas con México o la regularización de inmigrantes ilegales.

Precisamente, por proponer un sistema estatal centrado en las clases humildes a la vez que porta objetos propios de personas ricas ha sido criticada. «¡Los demócratas decidieron enviar a Kamala Harris con un collar Tiffany de 62.000 dólares para asegurarle a la clase media que ella y el cadáver que acabamos de ver jadear durante un debate tienen en mente sus mejores intereses!», ha dicho veterano de guerra condecorado de la guerra de Irak. «Parece un collar de perro», ha dicho otro mientras que algunos bromean sobre la desconexión de la vicepresidenta con el resto de la población: «¿Estás tratando de decir que Kamala Harris no está en contacto con el pueblo estadounidense? Cielos».

Ahora bien, a pesar de esta controversia, Kamala Harris podría convertirse en la sucesora de Joe Biden si este renuncia al liderazgo del partido demócrata en la próxima convención que la formación celebrará durante el mes de agosto en Chicago. Este nuevo caucus estaría protagonizado también por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien se sitúa como el candidato favorito para sustituir a Biden.

Pero, ¿cuál de los dos podría disputar la presidencia a Trump? La respuesta estriba en las simpatías que ambos despiertan en la administración Biden. Si bien Kamala Harris posee una dilatada experiencia en la Casa Blanca, su relación con el Secretario de Estado, Antony Blinken, no es buena. Este hecho es revelador pues Blinken es un hombre fuerte en el partido y dentro del Gobierno de Biden. Cabe decir que sus ideas son totalmente contrapuestas: mientras Harris representa el lado izquierdo del partido demócrata, Blinken tiene apoyos de lobbies que defienden a la comunidad judía y a colectivos a favor de las armas. Además no está de acuerdo con la política de fronteras abiertas que ha abanderado Biden bajo la tutela de Harris.

La animadversión que levantó la vicepresidenta en el Ejecutivo norteamericano fue tal que a las pocas semanas de la victoria de Joe Biden, en las elecciones generales del pasado 3 de noviembre de 2020, la apartaron de los actos oficiales.

Ahora está por ver si, en agosto, Gavin Newsom se postula como el candidato de la formación progresista para encabezar una completa refundación o dirigir al partido hacia su desastre en noviembre.

Debacle de Biden en el debate presidencial

La desafección que produjo el debate contra Trump ha creado serias dudas sobre la dirigencia de Biden incluso entre periodistas y tertulianos marcadamente demócratas en Estados Unidos. Así, la presentadora de la cadena de televisión MSNBC, Nicolle Wallace, reveló que el círculo íntimo del presidente Joe Biden está discutiendo si debería estar en la carrera presidencial. «Hay una discusión dentro del círculo de Biden, y ciertamente hay una conversación mucho más franca dentro de la coalición demócrata, y creo que habrá momentos de mucha preocupación sobre el desempeño de esta noche», dijo Wallace en relación al debate presidencial.

«Su voz era muy suave. No fue la actuación de Joe Biden en el Estado de la Unión. No fue Joe Biden en la ofensiva del 6 de enero. No fue Joe Biden en la ofensiva sobre el aborto. Sus dos temas brillantes», afirmó la presentadora.

Asimismo, Claire McCaskill, ex senadora de los Estados Unidos, dijo que la actuación de Biden en el debate contra Trump fue tan mala que la vicepresidenta Kamala Harris o el gobernador Gavin Newsom deberían encabezar la lista. «Joe Biden tenía una cosa que hacer esta noche y no la hizo. Tenía una cosa que lograr, y era asegurarle a Estados Unidos que estaba a la altura del trabajo a su edad, y fracasó en eso esta noche», lamentó McCaskill.

«¿Cómo es que no se están postulando? ¿Cómo es que el Partido Demócrata no los tiene en la cima de la lista en lugar de usarlos para apuntalar lo que se había convertido después de esta noche en algunas debilidades evidentes en nuestro presidente?», se preguntó la ex senadora.