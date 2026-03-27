Un escolta del Servicio Secreto de la ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se ha disparado accidentalmente cuando se encontraba de servicio. El escolta está asignado a la protección de Biden.

El incidente ocurrió a las 08:30 horas, hora local, en el aeropuerto de Filadelfia, en Pensilvania, frente al mostrador de American Airlines en la terminal C. Según dijo en un comunicado Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, no se puso en riesgo la integridad de la esposa de Joe Biden al no encontrarse cerca del agente en ese momento.

Jill Biden no se encontraba cerca del escolta

La lesión fue debida a un «disparo negligente» mientras manipulaba su arma reglamentaria.

Por suerte, ninguna persona resultó herida. La ex primera dama Jill Biden no se encontraba cerca del escolta. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al agente a un centro hospitalario. Allí, su estado fue reportado como estable, según informó el Departamento de Policía de Filadelfia. Tampoco causó interrupciones en las operaciones del aeropuerto.

El Servicio Secreto anunció que revisará «los hechos y circunstancias» de lo ocurrido. Se espera que el incidente sea investigado por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia.

Aunque el hecho no causó daño ni riesgo para el público, el caso pone nuevamente el foco en los protocolos de seguridad y manejo de armas dentro de los equipos de protección de alto nivel.

Jill Biden se encontraba en Filadelfia para asistir al estreno de Public Charge, una nueva obra off-Broadway escrita por su ex secretaria general, Julissa Reynoso.