El ex marido de Jill Biden, actual esposa del ex presidente de EEUU, Joe Biden ha sido arrestado y acusado de asesinato en primer grado tras la muerte de su actual esposa, Linda Stevenson, en Delaware. William Stevenson, de 77 años, se casó con Jill Biden en 1970. Estuvieron cinco años casados. Después, Jill le dejó por el entonces senador de Delaware Joe Biden.

La policía encontró a Linda inconsciente al responder a un aviso de una disputa doméstica el 28 de diciembre. Después Linda falleció. La acusación formal llega después de semanas de investigación, mientras William Stevenson, ex marido de la actual esposa de Joe Biden, ex presidente de EEUU, permanece detenido sin fianza.

La detención se ha producido más de un mes después de que la policía respondiera a un incidente de disputa doméstica en una residencia de Wilmington el 28 de diciembre de 2025. Linda Stevenson fue encontrada inconsciente en la sala de estar, y aunque los agentes intentaron ofrecerle asistencia médica en el lugar, falleció antes de ser trasladada. Su cuerpo fue entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para realizar la autopsia correspondiente.

Investigación y acusación

La acusación formal presentada el pasado lunes ha sido el resultado de una «exhaustiva investigación de varias semanas», según ha informado la policía. De momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la causa exacta de la muerte ni sobre los posibles motivos del crimen.

Actualmente, William Stevenson permanece detenido en la Institución Correccional Howard Young, tras no pagar una fianza de 500.000 dólares en efectivo. No se ha confirmado si ha contratado abogado hasta el momento.

Linda Stevenson, la mujer del ex marido de Jill Biden

El obituario de Linda Stevenson la describe como una persona profundamente familiar y seguidora de los Philadelphia Eagles, de la NFL. Durante los últimos años de su vida, fundó y dirigió una pequeña empresa de contabilidad.

Así fue su relación con Jill Biden

Jill Tracy Jacobs se casó con William Stevenson en febrero de 1970, cuando ella tenía 18 años y estudiaba en la Universidad de Delaware, mientras Stevenson tenía 23 años. Durante su matrimonio, Stevenson abrió The Stone Balloon Club, un bar universitario muy popular cerca de la Universidad de Delaware, que con los años se convirtió en escenario de actuaciones de artistas de renombre como Bruce Springsteen, Dave Matthews y The Allman Brothers Band.

Jill y William Stevenson estuvieron casados cinco años. Se divorciaron en mayo de 1975. Jill Biden se casó con el entonces senador de Delaware, Joe Biden. Tras el divorcio, Jill intentó quedarse con la mitad de las acciones de Stone Balloon, pero su petición fue denegada.