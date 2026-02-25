La FIFA no cancelará el Mundial en México a pesar de los disturbios por la muerte del narco ‘El Mencho’

Los incidentes en México de los últimos días sembraron la preocupación en el Mundial que se celebrará, junto con Estados Unidos y Canadá, en el país este verano. A falta de apenas pocos meses para que millones de personas se concentren en las sedes, la violencia que hay actualmente en las calles mexicanas por el narcotráfico es algo que no cambia los planes para la FIFA.

A raíz de la muerte del narco ‘El Mencho’, se desataron fuertes altercados que han provocado destrozos, vandalismo y detenciones que han hecho que la seguridad esté en entredicho, y mucho más para la competición futbolística más grande del mundo del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que existe confianza absoluta. Concretamente en ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades donde están programados que se juegen partidos.

«Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible», afirmó Infantino en una rueda de prensa en Colombia.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará hasta trece partidos: cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Los playoffs ponen en mayor aprieto al Mundial en México

Aunque el próximo mes de julio es cuando empieza la Copa del Mundo. Previamente, aun quedan selecciones por jugar la repesca para ganarse su plaza. Lo harán este mes de marzo para pelear los dos tickets restantes: «Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad», expresó Infantino.

A renglón seguido agregó: «De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble», concluyó.