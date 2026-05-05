Honda da esperanzas a Alonso y Aston Martin: «Hemos encontrado la manera…»

Aston Martin y Honda salieron del GP de Miami de Fórmula 1 con sensaciones positivas después de conseguir que Fernando Alonso y Lance Stroll acabaran la carrera celebrada el pasado domingo en el Autódromo Internacional de Miami. La firma japonesa, encargada de fabricar el motor del AMR26, dio esperanzas sobre las próximas evoluciones del coche que ha dejado atrás los problemas de vibraciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las últimas evoluciones de Honda con el Aston Martin de Fernando Alonso.

Honda salió del GP de Miami con sensaciones positivas después de que su motor fuera capaz de sostener al Aston Martin durante todo el fin de semana. Después de tres carreras para olvidar en el incio del Mundial, durante este mes de parón la firma japonesa ha conseguido al menos que el AMR26 sea capaz de finalizar una carrera e incluso no ser el peor equipo de la parrilla. El decimoquinto puesto de Fernando Alonso, que acabó por delante de los Cadillac, alimenta la ilusión de la firma japonesa que alimenta la ilusión del equipo británico.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, dejó claro ante los medios de comunicación que sacan conclusiones positivas de los últimos días en Miami. «Podemos sacar algunas conclusiones positivas del fin de semana de Miami, ya que por primera vez ambos monoplazas terminaron las dos carreras y no tuvimos problemas serios de fiabilidad en nuestras unidades de potencia», afirmó desde Miami Gardens.

Honda alimenta la ilusión de Alonso y Aston Martin

«Hemos encontrado la manera de reducir la mayor parte de las vibraciones, lo que nos ayuda a garantizar una mayor fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento con temperaturas muy elevadas, como las que se dieron durante la carrera sprint del sábado», dijo el encargado de Honda para la fabricación de motores en la Fórmula 1.

Después del sprint del sábado y antes de la carrera del domingo, Fernando Alonso dejó claro que los únicos problemas vistos el fin de semana no tienen que ver con las vibraciones y eso supuso un alivio para la firma japonesa. Según confirmó Orihara después de que el bicampeón del mundo logrará cruzar la meta en decimoquinta posición lo visto este fin de semana en Miami supone «un pequeño paso en la dirección correcta que nos permitirá trabajar más para mejorar el rendimiento». «Llevará tiempo, pero de momento hemos cumplido con algunos de los requisitos que nos ayudan a seguir adelante», afimró.

Estas declaraciones las realizó después de que Fernando Alonso pusiera fecha para las próximas mejoras que llegaran al AMR26, que según el asturiano llegarán «después del verano, pero no antes de la carrera 14», es decir, el GP de Holanda. De momento, la próxima carrera en el Mundial de Fórmula 1 será el próximo domingo 24 de mayo cuando se celebrará el GP de Canadá. Después llegará la gira Europea antes del parón del verano con las carreras en Mónaco (7 de junio), Barcelona (14 de junio), Austria (28 de junio), Gran Bretaña (5 de julio), Bélgica (19 de julio) y Hungría (26 de julio).