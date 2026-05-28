Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el GP de Italia del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Italia es la séptima carrera del Mundial de MotoGP 2026 y se celebra en el Autódromo Internacional del Mugello Bezzecchi sigue liderando la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

La séptima jornada del Mundial de MotoGP 2026 llega con este GP de Italia que será apasionante después de que la última vez que vimos a los pilotos fuera en Barcelona hace unas semanas, donde Álex Márquez fue al suelo tras una aparatosa caída. El Autódromo Internacional del Mugello está listo ya para acoger un fin de semana increíble en el que puede ocurrir de todo. Marco Bezzecchi llega como líder de la clasificación, mientras que Jorge Martín es tercero. Di Giannantonio completaría el podio, pero Pedro Acosta le sigue de cerca. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en el país transalpino.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Italia: todos los horarios por días

Viernes 29 de mayo

El GP de Italia arrancará este viernes 29 de mayo con un día emocionante, ya que todos los pilotos que participarán tendrán que ponerse el mono para familiarizarse con el Autódromo Internacional del Mugello. Y es que se empezará con una jornada en la que las tres categorías tendrán la oportunidad de familiarizarse con el trazado de cara a lo que viene este sábado y domingo.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 30 de mayo

El sábado 30 de mayo será el día en el que los pilotos, donde todos esperan ver a Marc Márquez de vuelta, tendrán que ponerse muy serios, ya que después de las últimas sesiones libres llegarán las clasificaciones y también se celebrará la carrera al sprint del GP de Italia, donde se repartirán los primeros puntos del fin de semana en este fin de semana clásico del Mundial de MotoGP 2026 que se celebra en Autódromo Internacional del Mugello.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Italia – 15:00 – 15:45 horas – 11 vueltas.

Domingo 31 de mayo

El punto y final a un fin de semana frenético y cargado de adrenalina llega el domingo 31 de mayo con las carreras de las tres categorías en este GP de Italia del Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos de la categoría reina tendrán que empezar a las 14:00 horas en el Autódromo Internacional del Mugello y tendrán que dar un total de 23 vueltas a dicho trazado.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 17 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 19 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Italia – 14:00 horas. 23 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Italia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda durante el Mundial de MotoGP 2026, desde los entrenamientos hasta las carreras, pasando por las clasificaciones y los sprints, fue Dazn. Este GP de Italia se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Este canal es de pago y de suscripción, por lo que no se podrá ver en abierto por TV lo que suceda en el Autódromo Internacional del Mugello a lo largo del fin de semana.

Todos los aficionados a este increíble deporte como también los seguidores de los pilotos españoles deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Italia del Mundial de MotoGP 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que esta plataforma pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Autódromo Internacional del Mugello.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este vibrante fin de semana del Mundial de MotoGP 2026, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que participen. También publicaremos las crónicas de todo lo que suceda en el GP de Italia y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Autódromo Internacional del Mugello.

Dónde escuchar por radio el GP de Italia de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos aficionados a la adrenalina y a la velocidad que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming lo que ocurra en el Autódromo Internacional del Mugello deben saber que podrán escuchar por la radio lo que ocurra en este fin de semana del Mundial de MotoGP 2026. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el GP de Italia para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el país transalpino.

Circuito del GP de Italia de MotoGP

El Autódromo Internacional del Mugello, ubicado en la Toscana, será el circuito donde se correrá este GP de Italia que corresponde a la séptima jornada del Mundial de MotoGP 2026. Su primer Gran Premio se celebró allí en 1976 y es un fijo desde 1991. Tiene una longitud de 5,25 kilómetros y su ancho de pista es de 14 metros. En total hay 15 curvas, nueve de derechas y seis de izquierda, mientras que la recta más larga mide 1.141 metros. Pecco Bagnaia consiguió en 2024 la vuelta rápida de la carrera, deteniendo el cronómetro en 1:45:770.