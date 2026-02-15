La búsqueda del mejor arroz con bogavante en Madrid suele dividir opiniones. Es uno de esos platos especiales que siempre está asociado a reuniones familiares, a domingos de celebración y a la idea de que un buen fondo puede arreglar cualquier día. Pero cuando un chef como Dabiz Muñoz decide señalar públicamente cuál es, en su criterio, el mejor de Madrid, la recomendación adquiere otro peso. Y más cuando el restaurante elegido es un bar de barrio, sin pretensiones y con un precio que sorprende incluso a los más escépticos: 25 euros por persona.

En una entrevista reciente publicada por el creador de contenido Kino Jerez, Muñoz habló sin rodeos de La Lonja, un restaurante situado en la avenida del Marqués de Corbera, 12, que muchos vecinos conocían desde hace años, pero que ahora empieza a recibir la atención de medio Madrid. El chef lo definió como un «bar restaurante de toda la vida, donde el cocinero tiene una mano que más quisieran muchos»”. Y añadió que se trata de una auténtica «joya oculta» en la capital. Un elogio que, viniendo de alguien que está considerado el mejor chef del mundo, no pasa desapercibido.

El mejor arroz con bogavante de Madrid cuesta 25€ y es el favorito de Dabiz Muñoz

La Lonja es uno de esos locales que podrían confundirse con cualquier bar tradicional. Su fachada sencilla contrasta con la reputación que se ha ido ganando gracias a un plato que se ha convertido casi en su carta de presentación: el arroz con bogavante. En sus redes sociales se definen precisamente así, como especialistas en esta preparación, aunque no es lo único que destaca en su carta donde encontramos también otros platos como ostras, pulpo y tapas.

Lo interesante del caso es que el reconocimiento no viene solo de Muñoz. Distintos creadores de contenido gastronómico han pasado por allí atraídos por la fama creciente del arroz. La cuenta @gastroorgasmico lo explicaba en uno de sus vídeos más vistos: «El fondo recuerda al que hacían nuestras abuelas». Además, también destacaban que el bogavante es nacional, un detalle que muchos clientes valoran, y que las raciones son inmensas, una característica que se repite en casi todas las reseñas.

El precio, que ronda los 25 € por cabeza, es otro de los factores que han convertido el plato en un pequeño fenómeno. En un momento en el que los arroces marineros en la capital suelen superar con facilidad los 40 o incluso 50 euros por comensal, encontrar un arroz con bogavante de calidad contrastada a mitad de precio es algo que llama la atención y que explica parte del éxito reciente del local.

Por qué un arroz con bogavante puede convertirse en un icono

El arroz con bogavante tiene una particularidad: no admite medias tintas. Requiere un buen fondo, un marisco bien tratado y un punto de cocción que marque la diferencia entre un plato correcto y uno memorable. La Lonja parece haber encontrado el equilibrio exacto, ese que combina potencia, caldosidad y una textura del arroz que convence tanto a aficionados como a paladares exigentes. Y esa capacidad para emocionar, sin pretenderlo, es lo que ha llamado la atención del chef madrileño.

La otra recomendación de Muñoz para comer por muy poco

En la misma entrevista, Muñoz quiso mencionar otro lugar para quienes buscan opciones más económicas. Su recomendación fue Gustoo, un local situado dentro del Mercado de San Antón, donde trabaja Aldo Sebastianelli, un exempleado suyo. El chef lo definió como un sitio «maravilloso, fresco, diferente, un lugar con sabor», y destacó el talento de Sebastianelli en la cocina. Es una propuesta que amplía las opciones culinarias sin necesidad de grandes presupuestos y que encaja en la tendencia de mercados gastronómicos con propuestas rápidas, creativas y accesibles.

Un plato que ya es parte del mapa gastronómico de Madrid

Volviendo al arroz con bogavantes, el efecto de su recomendación no se limita al impacto puntual en redes. Cuando un chef con reconocimiento internacional destaca un plato concreto de un local pequeño, ayuda a visibilizar un tipo de cocina que sostiene el día a día gastronómico de una ciudad: la de los bares de barrio, la de los cocineros que llevan años afinando recetas sin necesidad de titulares.

El arroz con bogavante de La Lonja ya formaba parte de las conversaciones entre vecinos, pero ahora empieza a consolidarse como uno de esos platos que hay que probar al menos una vez en Madrid. Y el mérito está en que, a pesar del ruido mediático, mantiene su esencia con raciones grandes, un bogavante que sabe a mar y un fondo que justifica cada cucharada. En un momento en el que la gastronomía tiende a dividirse entre alta cocina y propuestas rápidas, encontrar un punto intermedio tan sólido explica por qué este arroz se ha convertido en uno de los favoritos de quienes persiguen el sabor antes que la puesta en escena.