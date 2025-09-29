La costumbre de Victoria Federica que casi nadie hace en España y quiere que sus hijos la hereden

Tiene 25 años y se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de su generación. En un primer momento se especuló mucho con la posibilidad de que su trabajo fuese en contra de la voluntad de su madre, la infanta Elena. Diversas voces aseguraron que la Familia Real le había pedido que adoptase un perfil discreto para evitar polémicas mediáticas. Sin embargo, Victoria Federica ha demostrado que camina con paso firme y que está completamente preparada para defenderse ante ciertas situaciones. Antes de desarrollar esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: todo el que ha coincidido con la sobrina del Rey asegura que es una persona muy educada, a pesar de que parece distante y fría en algunas ocasiones.

Victoria Federica cada vez se siente más cómoda y acaba de dar una entrevista en su revista de cabecera para desvelar cuál es su costumbre más arraigada. Es un hábito que se está perdiendo en España y que demuestra los buenos valores de nuestra protagonista. «Bendecir la mesa es una costumbre que quisiera seguir conservando el día de mañana si formo una familia», ha declarado. Un dice, desea que sus hijos hereden este hábito y hará todo lo posible para que así sea.

La hija de Jaime de Marichalar ha explicado que le encanta organizar cenas y comidas con sus familiares y amigos cercanos. Es ella la que se encarga de pensar el menú y de preparar todos los detalles para que su gente se sienta a gusto. «Para mí, la clave es crear ambiente sin complicarte demasiado. Velas siempre, que dan buen rollo, sobre todo las de olores suaves. Las flores frescas lo cambian todo. Un ramito en el centro y ya tienes el toque perfecto», empieza diciendo. Y después añade: «Me encanta jugar con vajillas diferentes, mezclar colores y estilos. En cuanto a la mantelería, suelo usarla de lino o algodón, que aporta ese toque relajado pero bonito. De fondo, imprescindible música suave, que acompañe sin molestar».

Vic, como le llaman sus amigos, ha ganado bastante peso televisivo en los últimos tiempos, tanto es así que aceptó el reto que le propuso El Desafío y decidió participar en la última edición del concurso. En este proyecto coincidió con algunas celebridades de la talla de Genoveva Casanova y se ganó el respeto de todos sus compañeros, quienes aseguran que es una chica completamente normal.

¿Cuál es su comida preferida?

Ya sabemos qué costumbre tiene Victoria Federica antes de empezar a comer, pero ¿cuál es su menú preferido? Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, la joven ha concedido una entrevista en Elle y ha dado respuesta a esta pregunta. «Me apasiona la cultura culinaria española, en general, porque en cada rincón se come increíble, pero si tengo que elegir un lugar que me haya asombrado de verdad, diría San Sebastián. ¡Es una locura cómo se come allí! Desde los pintxos hasta los restaurantes más top con estrella Michelin. Es un destino donde comer es todo un plan y eso es algo que me encanta». Más adelante ha desvelado que uno de sus planes preferidos es descubrir nuevos restaurantes, tanto dentro como fuera de la capital.

Hay un local que le ha robado el corazón a Vic y curiosamente su propietario es un rostro muy conocido porque lleva años trabajando en el concurso más famoso de TVE. «Hace poco estuve en El Bohío, el restaurante de Pepe Rodríguez, y fue increíble. Su cocina es una mezcla asombrosa entre tradición manchega y toques modernos. Cuida cada detalle al milímetro, desde la presentación hasta los sabores. Se nota el cariño que le pone a todo. Ese equilibrio entre tradición y creatividad te deja con ganas de volver antes de haber terminado. Disfrutas de principio a fin y que se te queda grabado en la memoria», contesta cuando le piden que se moje y desvele los datos de su lista de prioridades

La nueva ilusión de Victoria Federica

Victoria Federica ya ha decidido el tipo de educación que le dará a sus hijos y sabe perfectamente qué normas imperarán en su familia. Casualmente, las confesiones que ha hecho han tomado una repercusión especial porque el programa Fiesta de Telecinco ha desvelado que la influencer vuelve a estar enamorada. Esta vez se habría fijado en un chico de Málaga que tiene algunos años más que ella, es tatuador y no quiere saber nada de los medios, por eso estarían llevando su relación en secreto.

Una de las colaboradoras de Emma García ha visto una foto de la nueva ilusión de Vic y ha asegurado que «es un cañón». También ha explicado que su familia no mantiene ningún vínculo con la prensa y ese es el motivo por el que su identidad sigue siendo un secreto. No obstante, debemos tener en cuenta que la nieta de Juan Carlos I es toda una celebridad, así que no sería de extrañar que más pronto que tarde tuviésemos un material gráfico que aclarase las dudas que hay encima de la mesa.