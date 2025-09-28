‘Fiesta’ destapa quién es la nueva ilusión de Victoria Federica: tatuador, de Málaga y mayor que ella

Victoria Federica se ha posicionado a lo largo de los años como una de las influencers más prestigiosas de nuestro país. Su fuerte vinculación con la Casa Real, ya que es hija de la infanta Elena y, por consiguiente, sobrina de Felipe VI, la ha llevado a relacionarse con personalidades de altas esferas y ha sido reclamo de grandes firmas de lujo, que la han elegido para lucir sus exclusivas piezas. Pero además de su porte y su elegancia, que siempre han resaltado los medios, también hay otra faceta de la joven en la que se centran todos los focos. Se trata de su historial sentimental. Tal y como ha revelado el programa Fiesta, capitaneado por Emma García, Vic —que es como la llaman los integrantes de su núcleo duro— podría haber encontrado el amor en los brazos de otro hombre tras distanciarse de Borja Moreno, su última pareja. Según la colaboradora Bea Jarrín, la apuesta nueva conquista respondería al nombre de Javier y ha desvelado algunos datos que lo perfilan.

Hablamos de un exitoso tatuador, natural de Málaga, ciudad en la que reside y que alterna con Dubái y Miami, donde cuenta con numerosos clientes, que se han rendido a sus creaciones artísticas sobre la piel. Según los presentes en el plató de Telecinco, el andaluz, al que sitúan en una horquilla de edad que va desde los 30 hasta los 40 años, tendría el cuerpo lleno de tatuajes, una tendencia moderna a la que Victoria Federica no nos tiene nada acostumbrados.

Bea Jarrín da detalles del nuevo novio de Victoria Federica en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Se conocen desde hace más de un año, pero ha sido este mes de agosto cuando se les ha visto juntos con más asiduidad. La Costa del Sol ha sido testigo de agradables encuentros en lugares de restauración de la zona, en la que han compartido momentos íntimos y también con amigos que tienen en común. Otro de los enclaves en los que forjaron su supuesto vínculo, que ha traspasado los límites de la amistad, fue en El Rocío, lugar en el que Javier posee una casa familiar a la que ha invitado a Victoria este mismo año.

El historial de Victoria Federica

Para conocer quiénes han sido los hombres que han ocupado un hueco en el corazón de la socialité, tenemos que remontarnos al año 2019, cuando salió a la luz su primer romance público con el torero Gonzalo Caballero.

Victoria Federica junto a su ex pareja, el DJ Jorge Bárcenas. (Foto: Gtres)

Después del matador de toros, la nieta de Juan Carlos I mantuvo un idilio de aproximadamente 3 años con el DJ Jorge Bárcenas. Con él compartió muchas vivencias e incluso posaron para los medios de comunicación, algo que significó toda una presentación en sociedad de la pareja. A lo largo de su trayectoria en el ámbito de las redes sociales, donde ha alcanzado una posición como figura relevante, se la ha relacionado con el diestro Roca Rey, aunque ellos siempre han aseverado que tan solo son grandes amigos.

Victoria Federica y Borja Moreno en actitud cariñosa viendo el tenis. (Foto: Gtres)

Por otro lado, en el 2023 sonó con fuerza el nombre del modelo catalán Álex Recort, unas informaciones que tuvieron corto recorrido, ya que meses después conocimos su relación con Borja Moreno, un conocido empresario del mundo de la noche y del ocio madrileño y marbellí con el que ha compartido planes a ojos de todos, como presenciar corridas en la plaza de toros de Las Ventas o partidos de tenis en la Caja Mágica durante el abierto de Madrid.