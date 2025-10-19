Dani Fernández confiesa que tiene pensado «desaparecer» de la música: «Es lo que necesito»
El artista se sincera: "En 2027 voy a desaparecer por completo"
Malas noticias para los fans de Dani Fernández. El artista se encuentra en plena gira de Esto es una jauría. Y es que, desde que lanzó al mundo este nuevo proyecto discográfico, no ha parado de subirse al escenario para entonar con su público los temas que componen este disco. Una travesía arrolladora y muy feliz para él, como compositor. Pues, está teniendo la oportunidad de ver lo lejos que está llegando su trabajo. Pero, como todo ser humano, el cantante también necesita parar y tomarse un respiro. Un tiempo de desconexión para él y para pasarlo junto a su familia.
Recientemente, Dani Fernández ha acudido como invitado al programa de radio Xavifornia, de RNE. Un encuentro con Xavi Martínez donde tuvo la oportunidad de hablar de su carrera profesional y de todo lo vivido hasta ahora. Eso sí, lo que nadie se imaginaba era que el cantante hablaría, por primera vez, de su idea de alejarse del foco mediático. Una decisión que ha tomado, tras mucho tiempo de reflexión, y que considera que es lo mejor para él. Pues, no quiere perder el amor y la pasión que siente por su trabajo. Y es que, quiere parar para volver a conectar consigo mismo.
«Luego ya tengo en mi cabeza que en 2027 voy a desaparecer por completo, así que sí, incluso sin fecha de vuelta… En octubre del año que viene me retiro y ya no sé cuándo volveré», anunció. Unas palabras muy contundentes con las que el intérprete de Bailemos no ha dejado indiferente a nadie. El cantante entiende que esta noticia no pueda sentar de la mejor manera a sus fans.
Pero, Fernández ha querido que el público comprenda su situación. Pues, tal y como explicó, no quiere repetir lo que ha vivido con su tercer disco. Y es que, mientras ha estado de gira y realizando conciertos por todo el país, ha estado grabando nuevas canciones para su próximo proyecto. Un proceso muy agotador, tanto a nivel mental como físico.
«No quiero que me pase lo de este álbum», confesó. Dani Fernández quiere volver a disfrutar del proceso de la composición y creación de canciones. No quiere que su trabajo y la presión del mismo le termine generando ansiedad. Además, y siendo siempre sincero con sus fans, ha confesado que no sabe cuándo volverá a los escenarios.
El artista ha anunciado su retirada de los escenarios. Un adiós, en principio, temporal. Pero, no sabe si se irá durante dos años o lo hará durante un tiempo más prolongado. Por lo tanto, mientras tanto, nos queda disfrutar al máximo de él y del tiempo que esté presente mediáticamente y sobre el escenario. Pues, teniendo en cuenta que es uno de los artistas españoles más sonados del momento, su ausencia será notoria para todos.