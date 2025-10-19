Pesadilla en un restaurante de Manacor: un marroquí amenaza con arrancarle los ojos a un empleado

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí fuera de sí por amenazar con un chillo a un trabajador y a los comensales de un restaurante de Manacor (Mallorca) porque le molestaba el ruido que se originaba en la terraza.

El pasado lunes, la tranquilidad en un establecimiento de Manacor se vio truncada cuando un vecino de la finca donde se encuentra el restaurante irrumpió en el local, cogió un cuchillo y se lo puso en la cara a un empleado, amenazándole con arrancarle los ojos y romper el escaparate del restaurante si no cerraban la terraza. También amenazó a varios clientes con un palo de madera por el mismo motivo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que subió al piso del presunto autor de los hechos para preguntarle si era cierta la versión del empleado del local. El varón admitió lo sucedido y explicó que lo había hecho porque le generaba molestias el ruido de la terraza.

Este mismo hombre ya había acudido al restaurante para amenazar a los empleados y clientes por el mismo motivo. Semanas atrás, el ahora detenido le dijo al mismo trabajador que si no dejaba de “hacer ruido” le iba “a arruinar la vida” y tiró agua a los clientes que estaban sentados en la terraza.

Por este motivo, se detuvo al hombre por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.

Detenido un colombiano en Palma por amenazas a una pareja y su perro

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen colombiano por otro delito de amenazas. El arrestado se acercó con un cuchillo de grandes dimensiones a una pareja que se encontraba paseando con su perro en la calle Aragón y les dijo que les iba a matar e, incluso, trató de acuchillar al perro.

El hombre y la mujer pudieron escapar ilesos de la zona con su mascota hasta su casa, donde llamaron rápidamente a la Policía Nacional para contarle lo sucedido y describir las características físicas del varón.

Justo después de dar la descripción, otra patrulla vio a un hombre en las inmediaciones que encajaba plenamente con las características que se habían aportado. Al registrar al varón, los policías nacionales encontraron el citado cuchillo. Este tenía un filo de unos 20 centímetros.

Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.