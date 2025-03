La pasada noche del 11 de marzo, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de El Hormiguero. El popular show, presentado por Pablo Motos, se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las grandes joyas de la corona de la cadena. Un encuentro televisivo que ya ha tenido la oportunidad de recibir como invitados a celebridades de todos los rincones del planeta. Pero, anoche, tocaba el turno de uno de los artistas españoles más consagrados de la industria musical: Dani Fernández. Y es que, el ex miembro de Auryn, se encuentra en plena gira nacional.

La visita de Dani Fernández prometía ser muy emotiva, pues era la segunda vez que acudía al programa. «Esta es tu segunda visita. Bienvenido de nuevo», le dijo Pablo Motos. «Sí, es mi segunda visita y no veas si se ha hecho esperar, Pablo», le contesto el artista, de 33 años, al presentador. Pues, su primera aparición en el programa tuvo lugar hace 10 años, en el 2015. Un encuentro que realizó con los que eran sus compañeros de banda en Auryn. Ante ello, podría decirse que mucho ha llovido desde entonces. Por lo que la entrevista prometía hacer un breve repaso de la vida del cantante durante este período de tiempo.

Cabe recordar que Auryn anunció su separación en el año 2016. Tras ello, cada uno de sus integrantes ha comenzado sus respectivas carreras de manera individual, pero no todos en el ámbito musical. En el caso de Dani Fernández, el cantante ha logrado hacerse un hueco en la industria musical con su propio sello. De hecho, recientemente, ha arrasado con sus conciertos en el Movistar Arena de Madrid.

«Sí, es increíble. Lo hemos hecho dos veces con esta gira y la verdad es que no me lo esperaba. Ha sido una locura y todo es gracias a mi gran público que hace posible que más de 15.000 personas acudan a verte. En realidad, al ser dos llenos, hemos estado más de 30.000 personas», le contó a Pablo Motos. Ante ello, el presentador valenciano quiso saber cómo fue su transición de salir de una banda adolescente a formar su propia carrera como solista.

«Pasé de ser famoso a estar en otro escalón. Tuve que replantearme qué quería hacer. Nosotros en Auryn dábamos muchísimos conciertos al mes, y después de la separación, volví de un día para otro a mi rutina habitual. Me costó mucho a nivel psicológico. Hice terapia y afronté que era una realidad nueva y que tenía que saber qué quería hacer y qué quería cantar. Yo en Auryn cantaba en inglés, pero yo no sabía inglés, eso te lo confieso a ti Pablo», explicó.

Dani Fernández confiesa que vivió momentos muy duros tras su salida de Auryn

Y es que, Dani Fernández confesó que, por muchas canciones que hicieran en inglés, él no entendía casi nada. «Yo sabía poco, pero he ido ahora a peor», ha bromeado Dani. Asimismo, el artista confesó que su salida de la banda le hizo darse cuenta de muchas cosas, entre ellas, de quiénes eran sus verdaderos amigos.

«Fue complicado aceptar que pasé de importar a no hacerlo. No comprendía cómo podía cambiar todo tan rápido. Pero con el tiempo entendí que lo más importante era encontrarme a mí mismo y el camino que quería seguir», señaló. Además, y para sorpresa de todos, confesó que no vivió una situación económica muy estable. «Yo tenía dinero tras Auryn, pero después lo perdí. No me llegué a arruinar, pero sí pasé por momentos difíciles. Mi familia me ayudó muchísimo», admitió.