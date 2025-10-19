Getafe-Real Madrid: a llegar líderes al Clásico

El Real Madrid se desplaza a Getafe (21:00 horas) con la necesidad de sumar los tres puntos para llegar líderes al Clásico que medirá a los blancos con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo. Los azulgranas ganaron en el tiempo de descuento al Girona y esto obliga a los de Xabi Alonso a vencer si quieren seguir siendo líderes.

El Real Madrid llega a Getafe tras un parón de selecciones del que Xabi Alonso puede hacer un balance positivo. Y es que, quitando el contratiempo que sufrió Huijsen, aunque el internacional español terminó tocado en el duelo contra el Villarreal, no ha tenido que lamentar más lesiones. Ninguno de sus internacionales ha vuelto tocado, y los que se fueron entre algodones, como Mbappé y Mastantuono, han regresado a pleno rendimiento y apuntan directos al once titular.

El Real Madrid continúa en fase de crecimiento. La dura derrota contra el Atlético de Madrid en el derbi que se celebró en el Metropolitano no se olvida por Valdebebas, pero ya se va superando. Los blancos miran al futuro con la tranquilidad que les da el saber que sí, que tuvieron un traspié importante, pero que al mismo tiempo son líderes en Liga y colíderes en la fase de grupos de la Champions.

Por delante, empieza un bloque, como le gusta llamarlo a Xabi Alonso, tan complicado como emocionante, ya que el Real Madrid tendrá la oportunidad de volver a demostrar que puede competir en partidos grandes. Por delante esperan Juventus, Barcelona y Liverpool, aunque antes deben ganar a un Getafe que no pondrá las cosas para nada sencillas.

«Para mí, el siguiente bloque siempre es el más complicado. En este queremos seguir dando pasos adelante, tanto en la Liga como en la Champions. Queremos ser constantes y tener buen rendimiento. Pensamos en lo siguiente que viene, que es Getafe. No miramos más allá, aunque somos conscientes de lo que viene. Hasta ahora estamos siendo bastante constantes y fiables, pero no nos podemos confiar, cada rival está bien preparado», aseguraba Xabi en la previa.

La hora de Bellingham

Bellingham será titular contra el Getafe y la idea es que el inglés llegue para quedarse en el once. Durante este parón de selecciones se ha quedado en Valdebebas para terminar su puesta a punto, y ahora la idea es que empiece a ser importante en la medular madridista. Todo empezará en el Coliseum, donde comenzará de inicio por segunda vez en lo que va de temporada. La primera fue en el Metropolitano.

También formará de inicio Mbappé, que ha superado sus molestias en el tobillo, al igual que Mastantuono, que también se ha recuperado de una sobrecarga. Por otro lado, Valverde tendrá que ser lateral derecho, ya que Trent y Carvajal siguen lesionados, mientras que Asensio será central.

A frenar al líder

En el Getafe, por primera vez en la temporada, suena una pequeña alarma tras un inicio prometedor. Los hombres de José Bordalás encadenan cuatro partidos sin conocer la victoria (derrotas frente al Barcelona y Osasuna, y empates ante el Alavés y el Levante), y necesitan cortar cuanto antes una racha irregular que los ha sacado de la zona noble de la clasificación.

Sorprendentemente, cuando tenía menos efectivos debido al límite salarial, el Getafe consiguió mejores resultados. Al inicio del curso, sin cinco de sus fichajes (Abdel Abcar, Kiko Femenía, Álex Sancrís, Yvan Neyou, Javi Muñoz) y con algún lesionado (Borja Mayoral y Juanmi Jiménez), firmó una racha de tres victorias en los primeros cuatro encuentros.

Después, con toda su plantilla al completo, el conjunto azulón se ha atascado. Eso sí, la pérdida de su mejor jugador en el arranque del curso, Adrián Liso, afectó de lleno a la efectividad ofensiva del Getafe, que perdió gol con la ausencia de su hombre más resolutivo.

La marcha de Liso al Mundial sub-20 dejó al equipo huérfano de inspiración, aunque el regreso del atacante devuelve a Bordalás la ilusión de contar con un futbolista distinto, veloz, vertical, con un aire de jugador decisivo. Tras perderse los últimos tres partidos de Liga, el internacional español estará disponible para su entrenador, que alineará en ataque a su máximo goleador con tres tantos junto a Borja Mayoral. La velocidad de Liso y el hambre del ex jugador del Real Madrid, con ganas de hacer un buen partido frente a su antiguo equipo, pueden ser las armas más peligrosas de los azulones.

En el capítulo de bajas, Bordalás tiene dos dudas: Abdel Abqar, en el centro de la defensa, y Neyou en la medular. La posible ausencia del marroquí, titular indiscutible, sería cubierta con Juan Iglesias en una línea de tres centrales junto a Djené Dakonam y Domingos Duarte.

El resto del once del Getafe, salvo sorpresa, será similar al de las últimas jornadas con nombres clave como Luis Milla y Mauro Arambarri en el centro del campo con una tercera pieza como Mario Martín, a quien Bordalás elogió en la víspera pero con un pero. El canterano del Real Madrid recibió un aviso sobre su intensidad: «Tiene que controlar que no le saquen tarjetas porque eso le limita».

Getafe-Real Madrid: posibles onces