Cataluña se cubre de nubes: el aviso de Meteocat que puede cambiar tus planes al aire libre

Se cubre de nubes Cataluña

Este es el aviso de Meteocat que cambiará tus planes

Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de que: «Cielo con intervalos de nubes bajas la primera mitad del día y aumento de la nubosidad de oeste a este a últimas horas. Hay probabilidad de brumas y bancos de niebla en el interior y el norte del Ampurdán por la mañana. Durante el día hay probabilidad de lluvias débiles en el prelitoral de Barcelona y a últimas horas en el noroeste de la comunidad. Temperaturas sin cambios, excepto un ascenso de las máximas en el noreste de Girona. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía, moderado en el este de Girona».

Tal y como nos explica estos días que tenemos por delante: «Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en zonas de la costa de Galicia. Levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. También intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cordillera Cantábrica y alto Ebro. Descenso notable de las máximas en zonas de Galicia y aumento, también notable, en zonas de la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas ante unos cambios que pueden ser claves: «Día marcado por el paso de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de Península, predominando los intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este así como en Baleares. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, más abundantes y con tormentas ocasionales en Galicia y Asturias, especialmente en los litorales atlánticos gallegos donde éstas podrían ser persistentes y localmente fuertes. Asimismo se prevé nubosidad baja matinal en amplias zonas del cuadrante sureste peninsular, Melilla, Ebro y Cataluña donde serán probables los chubascos en el extremo este. Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas Canarias de mayor relieve tendiendo a abrirse claros y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, así como brumas y nieblas frontales en el tercio noroeste. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia, y con aumentos locales en Ampurdán y más ligeros en regiones del este y sureste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el Estrecho y sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península, localmente notable en zonas de la meseta Norte. Pocos cambios en las islas».