La AEMET confirma: éste es el día que llegan las lluvias a Madrid

Este es el día que llegan las lluvias a Madrid, la AEMET lo confirma de una forma espectacular. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado ese fin de semana en el que tendremos que estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos sumergirá de lleno en una serie de cambios esenciales.

Habrá llegado ese día en el que tendremos que prepararnos para lo peor, con la mirada puesta en unos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos días que tenemos por delante. Estamos muy pendientes de estos cambios que pueden acabar de darnos más de una sorpresa en un otoño que nos está dejando unas cifras de récord en algunos puntos del país.

Lo confirma la AEMET

El corazón de España está viviendo unos días en los que parecerá que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. Es hora de apostar claramente por lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede causar estragos.

Estaremos muy pendientes de un cambio que nos sumergirá esta vez sí en ese otoño que puede acabar generando más de una sorpresa que puede darnos esta estación del año impredecible. Estas temperaturas especialmente altas que estamos teniendo, pueden tener los días o las horas contadas.

Con la llegada de una lluvia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que tocará sacar el paraguas.

La llegada de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en algo esencial puede ser clave. En estos días en los que la AEMET confirma lo inesperado, las lluvias pueden ser un problema que afectará a esta zona de España.

Este es el día que llegan las lluvias a Madrid

Madrid se prepara para recibir unas lluvias que pueden ser bienvenidos por aquellos que esperan la llegada de un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes medias y altas aumentando por la tarde a nuboso o cubierto, con probables lluvias y chubascos en la Sierra al final, que no se descartan en la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado y máximas con pocos cambios. Viento del sur y suroeste flojo, aumentando a moderado durante las horas centrales del día».

Para el resto de España, las alertas también estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en zonas de la costa de Galicia y vientos que pueden ser fuertes también en el litoral gallego y rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera Cantábrica».

Ante una previsión del tiempo que nos explica que: «Día marcado por el paso de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de Península, predominando los intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este así como en Baleares. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, más abundantes y con tormentas ocasionales en Galicia, especialmente en los litorales atlánticos gallegos donde éstas podrían ser persistentes y localmente fuertes en la primera mitad. Asimismo se prevé nubosidad baja matinal en amplias zonas del cuadrante sureste peninsular, Melilla, Ebro y Cataluña. Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas Canarias de mayor relieve tendiendo a abrirse claros y poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. Probables bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, así como brumas frontales en el tercio noroeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia, y con aumentos locales en el Ebro, Ampurdán, y regiones del este y sureste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el Estrecho, predominando los aumentos en el resto de la Península, más acusados en el interior de la mitad norte. Pocos cambios en las islas. Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho tendiendo amainar. Sureste en el valle del Ebro y aliso flojo a moderado en Canarias. En el resto, en general vientos de componente sur; Se prevén moderados en la vertiente cantábrica y mitad norte de la atlántica, así como en Baleares, alto Ebro y litorales de la mitad norte del Mediterráneo, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cornisa Cantábrica y áreas del Pirineo, sin descartarse en zonas puntuales del Ampurdán, y una tendencia a rolar a componente oeste tras el paso del frente en Galicia y Cantábrico».