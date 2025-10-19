Sale a la luz el presupuesto de RTVE para ‘La Promesa’: su futuro en La 1, al descubierto

No es ningún secreto que La Promesa continúa imponiéndose en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular ficción diaria de época aterrizó en la cadena en el 2023 y, desde entonces, ha logrado convertirse en una de las producciones estrella del grupo de comunicación. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia de romance que combina ingredientes como el misterio, los secretos y la traición. Teniendo esto en cuenta, y como sucede cada mes, RTVE ha publicado y actualizado el listado de contratos de producción audiovisual con distintas compañías entre enero y septiembre de 2025. Un informe muy importante que baraja hasta 182.407.582 euros y donde se revela el futuro de la serie española.

Como es bien sabido por todos, el 2025 ha sido un año un poco complicado para los seguidores de La Promesa. Pues, ya son varios los meses en los que el público ha tenido que ver cómo personajes esenciales de la trama dicen adiós de manera abrupta. Una serie de despedidas donde unas de las más destacadas sigue siendo la de la gran protagonista, Jana. Pues, como es bien sabido por los fans, fue asesinada de manera cruel y despiadada. Un terrible final para la joven que llegó en una de las etapas más felices de su vida. Pues, estaba embarazada y se había casado con el amor de su vida, Manuel.

Desde entonces, las críticas hacia los creadores de la ficción han sido muchas. Pues, con diversas incorporaciones que ha habido en la programación de La 1, la serie se vió obligada a modificar su horario de emisión en muchas ocasiones. Unas idas y venidas que pusieron a prueba la paciencia de la audiencia. Pero, a pesar de todo, el número de espectadores se mantuvo y no bajó.

La Promesa sigue siendo uno de los formatos más vistos y exitosos de RTVE, a pesar de los cambios. Una situación que refleja lo mucho que gusta la historia al público. Por ello, el grupo de comunicación ha premiado de la mejor manera a la producción y ha dejado claro que sigue apostando por la creación de más capítulos. Así pues, puede decirse que la serie española sigue teniendo un amplio futuro en la cadena.

‘La Promesa’ sigue siendo la gran apuesta de La 1 de TVE

De esta manera, tal y como figura en el informe, RTVE aumenta el presupuesto que le ofrece a Bambú Producciones para la creación de nuevas entregas. Una muy buena noticia, que no queda ahí. Pues, la cifra económica aumenta en 19.173.278 euros. Y es que, pasa de los 92.220 euros registrados en agosto a los 19.265.498 euros en septiembre.

Con este movimiento más que satisfactorio para la serie, queda claro que RTVE apuesta por seguir contando con la producción española. La ficción renueva su presencia en La 1 de Televisión Española y lo hace dejando claro que es una de las grandes joyas de la corona del grupo de comunicación.