Un frente con más de 40 mm de lluvia y viento fuerte pone en jaque a estas zonas de España

Más de 40 mm de lluvia y viento amenaza el fin de semana, España se prepara para recibir un nuevo episodio de este otoño lluvioso. Algunas zonas del país han llegado a unos registros que sobrepasan todo lo que imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, de la mano de una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial. Lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede ser clave.

Es importante estar preparados para un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver de una forma que hasta la fecha no teníamos constancia. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que estar pendientes de un cambio que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad. Con el paraguas en mano y las alertas activadas en algunas partes del país, tocará estar preparados para afrontar este fuerte viento que puede ser el que traiga consigo una lluvia nunca vista.

Estas zonas de España están en peligro

Puede llover sobre mojado en algunas partes del país en los que deberemos estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a visualizar una serie de situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden aparecer en cualquier momento de tal forma que tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

Estaremos muy pendientes de un cambio que puede convertirse en una dinámica que se repite más de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará estar listos para lo peor.

Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa, tocará estar pendiente de una previsión del tiempo que puede ser clave en estos próximos días. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden empezar desde hoy mismo en esta parte del país.

Más de 40 mm de lluvia y vientos fuertes

Lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante con una serie de situaciones que pueden ser claves en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es momento de apostar claramente por la opinión de los expertos que sabe muy bien qué es lo que puede pasar, el tiempo cobrará protagonismo en estas próximas horas.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Durante la madrugada del domingo las lluvias irán avanzando por Galicia. El frente irá avanzando lentamente y la lluvia irá recorriendo por la mañana Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y noroeste de Castilla y León. Al final de la tarde las lluvias alcanzarán otras comunidades. Se prevén lluvias en La Rioja, Navarra, norte y oeste de Aragón, norte de Extremadura e incluso al final del día en Madrid. Este frente se irá debilitando mientras avanza, pero de cara al lunes aún puede dejar chubascos irregulares en buena parte de la geografía. El lunes de madrugada no se descartan precipitaciones en también en la zona centro, como en Castilla-La Mancha».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Este primer frente no dejará lluvias muy abundantes. El oeste de Galicia será la zona que más litros recoja este fin de semana. No se descarta recoger más de 30-40 mm. En otras zonas del noroeste como mucho dejará entre 8-10 mm. Sin embargo, también notaremos cómo el viento del suroeste se va intensificando. El sábado al final del día irá arreciando en las costas gallegas y el domingo, las rachas pueden superar los 60-90 km/h en Galicia, la cordillera Cantábrica, Castilla y León, alto Ebro y en el sistema Central».

La AEMET no duda en darnos una previsión del tiempo similar: «Día marcado por el paso de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de Península, predominando los intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este así como en Baleares. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, más abundantes y con tormentas ocasionales en Galicia y Asturias, especialmente en los litorales atlánticos gallegos donde éstas podrían ser persistentes y localmente fuertes. Asimismo se prevé nubosidad baja matinal en amplias zonas del cuadrante sureste peninsular, Melilla, Ebro y Cataluña donde serán probables los chubascos en el extremo este. Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas Canarias de mayor relieve tendiendo a abrirse claros y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular, así como brumas y nieblas frontales en el tercio noroeste. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia, y con aumentos locales en Ampurdán y más ligeros en regiones del este y sureste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el Estrecho y sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península, localmente notable en zonas de la meseta Norte. Pocos cambios en las islas».