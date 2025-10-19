Vuelco meteorológico inminente: la próxima semana traerá lluvias y un descenso térmico inesperado

La próxima semana traerá lluvias y un descenso térmico inesperado que puede acabar siendo lo que marcará estas próximas jornadas. Por lo que, deberemos tener lista la chaqueta de otoño para afrontar unos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada para aquellos que inicien este fin de semana.

Es momento de empezar a ver qué puede pasar en estas jornadas en las que empezaremos la semana con la mirada puesta a estos cambios que pueden acabar de ser especialmente complicados en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos lance directamente a por una serie de situaciones que pueden las más destacadas de estos tiempos. Estaremos pendientes de un importante vuelco meteorológico inminente que puede cambiarlo todo. Será el momento de conocer un poco más qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante y pueden ser claves. La próxima semana podemos vivir un importante descenso térmico que pone los pelos de punta.

Llega un vuelco meteorológico en las próximas horas

Este otoño que estamos viviendo es especialmente complicado de ver llegar, sin duda alguna, tendremos que empezar a tener en consideración determinadas situaciones que pueden acabar siendo claves en estas jornadas, que pueden acabar siendo claves en estos días.

Tocará estar muy pendientes de un cambio de tiempo que parece que será inminente en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Sin duda alguna, tendremos que empezar a vivir una situación del todo inesperada en estos próximos días.

Este cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que quizás no esperaríamos ver de nuevo ese otoño que en algunos puntos del país se resiste a llegar. Vamos a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en esta estación del año en la que el frío acabará siendo una dura realidad.

En estas próximas horas lo que tenemos por delante es una situación que nos costará creer, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

La próxima semana traerá lluvias y un descenso térmico inesperado

Esta próxima semana nos enfrentaremos a unas lluvias importantes en determinadas partes del país que irán acompañadas de un destacado descenso térmico del todo inesperado. Será el momento de conocer qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de El tiempo: «Desde este fin de semana esperamos un cambio de patrón meteorológico. Dejamos atrás las precipitaciones en el Mediterráneo y daremos paso a lluvias atlánticas. Un primer frente recorrerá el domingo el noroeste peninsular con lluvias y fuerte viento. A partir de entonces y al menos hasta mediados de la próxima semana continuarán acercándose frentes y borrascas atlánticas a España».

Siguiendo con la misma explicación: «El anticiclón de bloqueo que tenemos sobre las islas británicas se irá desplazando a lo largo de este fin de semana hacia el este, en dirección al continente. De esta manera, las borrascas atlánticas que no llegaban en días anteriores, podrán acercarse a Europa. La primera de ellas, nos enviará un frente que el domingo recorrerá el noroeste peninsular con lluvias que comenzarán por Galicia. Según la última previsión, este cambio en la circulación atmosférica se mantendrá al menos hasta mediados o incluso finales de la próxima semana. De esta manera, podrán llegar al oeste de España frentes y borrascas atlánticas».

Esta semana puede estar casi totalmente pasada por agua: «El lunes tendremos los restos del frente que llegará el domingo, cruzando lentamente la península hacia el este. Esperamos así, chubascos irregulares y en general débiles en buena parte de la geografía. Serán menos probables en el Mediterráneo y extremo sureste. Entre el martes y el miércoles continuarán entrando lluvias por Galicia. Allí las lluvias serán más abundantes, pero que también pueden extenderse por el Cantábrico, Castilla y León, norte de Extremadura y norte del sistema Ibérico. Pueden alcanzar otras zonas del centro peninsular, como Madrid, Castilla-La Mancha e incluso alcanzar Aragón y Pirineos. Tampoco se descartan lluvias ambos días en puntos del oeste e interior de Andalucía. A partir de entonces la situación podría mantenerse. Así seguirían llegando frentes atlánticos con lluvias. Sin embargo, aún quedan muchos días y la previsión aún pueden cambiar».

Una situación que nos acercará a este otoño para el que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario. Lo que llega puede ser un giro radical del todo inesperado.