Sábado negro en Andalucía: un hombre mata a su amigo en Huelva y un asesinado a tiros en Sevilla

Dos hombres han perdido la vida en distintos puntos de Andalucía durante este fin de semana, en hechos violentos que han dejado conmocionadas a las localidades donde ocurrieron. El primer suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado en Huelva capital, donde un individuo fue apuñalado mortalmente presuntamente por su compañero de piso y de trabajo. El segundo crimen se registró horas después en Dos Hermanas (Sevilla), donde un hombre murió tras recibir un disparo en plena calle.

En el caso de Huelva, la agresión mortal ocurrió en un apartamento situado en el Paseo de la Independencia. Según fuentes policiales, ambos hombres, de mediana edad, convivían y trabajaban juntos, y en la madrugada del sábado protagonizaron una discusión que fue escalando hasta que uno de ellos sacó un arma blanca y apuñaló al otro. A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, el presunto agresor se encontraba en el lugar de los hechos y reconoció inmediatamente su autoría.

El detenido fue arrestado en el acto y permanece bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial. Hasta el domicilio también acudieron los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte de la víctima, y el médico forense, quien procedió al levantamiento del cadáver. La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas del crimen, así como si existían antecedentes de violencia o problemas previos entre ambos.

En Dos Hermanas, el segundo crimen se produjo a las 14:15 del sábado, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de una agresión en la calle Real de Utrera. Al llegar al lugar, los servicios sanitarios hallaron a un hombre con una herida de bala y, a pesar de los intentos por salvarle la vida, solo pudieron certificar su fallecimiento.

La Policía Nacional y la Policía Local se desplazaron a la zona, que fue acordonada para facilitar el trabajo de los investigadores. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre detenciones, y se desconoce el móvil del crimen. Las diligencias continúan abiertas.