Piden 36 años de cárcel por el atropello mortal en dos terrazas de Gibraleón: «Ahora os reís con razón»

El 9 de octubre de 2022, un vecino de Gibraleón (Huelva) recién salido de la cárcel embistió con su coche dos terrazas llenas de gente. El suceso dejó un muerto y ocho heridos. Hoy, tres años después, el hombre se enfrenta a 36 años de cárcel por un delito de asesinato y ocho tentativas. Su único propósito, según la Fiscalía, era matar a los clientes que disfrutaban de aquella tarde.

El fallecido, Javier Martín, tenía 32 años. Estaba sentado en una terraza con un grupo de amigos. El conductor se dio a la fuga, pero fue detenido ese mismo día. Ingresó en un hospital con unidad de Psiquiatría. Cuatro días después de los hechos recibió el alta con diagnóstico de «psicosis paranoide asociada a dependencia activa de cocaína», y fue enviado a prisión provisional. La medida cautelar se prorrogó dos años más en septiembre de 2024.

La Fiscalía le imputa un delito de asesinato con alevosía consumado (por la muerte) y ocho delitos de tentativa de asesinato con alevosía (por los heridos), con la atenuante de alteración psíquica. Pide entre 35 y 36 años de prisión e indemnizaciones que van de los 1.281 a los 41.863 euros. La acusación particular de las víctimas pide 150 años de cárcel.

El atropello mortal

Sobre las 14:30 horas, el acusado conducía su vehículo por la avenida de Andalucía de Gibraleón cuando, a la altura de la iglesia de San Juan, se percató de que en una de las terrazas «las mesas estaban llenas de gente que comía despreocupada y alegre», según el escrito de acusación.