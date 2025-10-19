Marieta revela la decisión sobre su boda que afecta a Suso: «Va a llorar»

Este fin de semana se ha casado la hija de Antonio Banderas en Valladolid y podemos decir que 2025 él ha estado repleto de bodas importantes, pues también han contraído matrimonio otros rostros tan emblemáticos como Cayetano Martínez de Irujo y desde LOOK estuvimos atentos a todos los detalles.

Sin embargo, el próximo año también será interesante y ya sabemos qué famosos tienen intención de pasar por el altar. Dentro de esta lista encontramos a Marieta, la joven que saltó a la fama a raíz de su paso por varios programas de Telecinco. Tal y como hemos explicado en otras ocasiones, se ha enamorado de Suso Álvarez, ex concursante de Gran Hermano y ex novio de Sofía Suescun. La pareja está atravesando un momento estupendo y ha decidido darse el «sí, quiero» para formalizar su historia de amor. Pero, ¿cuál es la decisión que hará llorar al joven catalán? ¡Lo sabemos!

Según nuestros datos, Marieta ha tomado una decisión que marcará un antes y un después en su boda con Suso: lucirá un vestido completamente distinto a lo que la mayoría esperaba de ella. La influencer ha querido que su elección sea una sorpresa que emocione profundamente a su pareja. No ha buscado un diseño clásico ni convencional, sino un vestido que transmita su esencia, su personalidad y la historia de amor que está a punto de sellar. En este sentido, quiere que Suso, al verla por primera vez vestida de novia, no pueda contener las lágrimas, y está convencida de que lo conseguirá gracias a una elección que combina sentimiento, autenticidad y un toque rompedor.

La decisión de Marieta

Durante los últimos meses, Marieta ha sido muy transparente con sus seguidores al compartir el proceso de búsqueda del vestido ideal. Primero decidió colocarse extensiones para poder imaginar con más realismo cómo se vería en el gran día, ya que, aunque lleva el cabello corto, su idea era lucir una melena más larga durante las pruebas. Entre comentarios de quienes opinaban que estaba más guapa con el pelo corto, ella se mantuvo fiel a su idea, explicando que solo quería simular su aspecto final para sentirse más segura al elegir.

Sin embargo, cuando volvió a cortarse el pelo y compartió su nuevo look, las sospechas no tardaron en aparecer. «¿Ya has encontrado el vestido de novia, verdad?», le preguntaron muchos seguidores, a lo que ella respondió con complicidad: «Qué listos sois y cuánto os quiero». Poco después, confirmó lo que todos intuían: había encontrado el vestido de sus sueños, el tercero que se probó, y lo supo desde el primer instante en que se miró al espejo.

Marieta y su vestido de novia

La elección del vestido, según ha contado, fue un momento cargado de emoción. En el vídeo que publicó, Marieta recordó cómo sintió una especie de «nudo en el pecho» mientras se lo ponían, y cómo, al abrirse la cortina, todos los presentes se emocionaron. En ese instante supo que era el suyo. Aun así, quiso probarse uno más, por si el entusiasmo le hacía decidir demasiado rápido. Ese cuarto vestido era, como ella misma dijo, «el que cualquier niña imagina cuando sueña con casarse», pero no la representaba. El tercero, en cambio, reflejaba quién es ella hoy: una mujer segura, espontánea y con carácter. Su madre, emocionada, apoyó su decisión diciéndole que «va a romper todos los esquemas de lo que la gente espera de ti», y la asesora de la tienda añadió algo que Marieta nunca olvidará: «Cuando Suso te vea, va a llorar». Esas palabras, más que una predicción, se han convertido en su propósito.

La protagonista de nuestra noticia reconoce que planear su boda no está siendo una tarea fácil porque realmente ella y Suso son muy diferentes. Por ejemplo, él quiere hacer una gran fiesta, invitar a mucha gente y organizar un evento multitudinario. «Y a mí es que me encantaría que fuésemos 20 y no se enterase nadie», comenta al respecto.

¿Qué fecha han elegido?

Marieta también ha compartido algunos detalles sobre la fecha y el lugar del esperado enlace, aunque prefiere mantener el misterio hasta que todo esté perfectamente cerrado. «Sabemos fecha y dónde, e incluso la lista de invitados», adelantaba el pasado verano en sus redes sociales, dejando claro que quiere vivir cada paso con calma y sin prisas.

Su idea es entregar las invitaciones de forma digital antes de anunciar públicamente todos los datos, algo que refleja su estilo moderno y práctico. La influencer ha confesado que lleva soñando con su boda desde niña, y que ahora, con todo encaminado, vive cada preparación con una mezcla de ilusión y nervios. «Tengo la cabeza planeando todo y cogiendo ideas de mil sitios sin parar», explicaba entusiasmada, confirmando que el gran día será en el verano de 2026, la fecha que mejor encaja con los compromisos profesionales de ambos. Sin duda, Marieta está diseñando un día a su medida, en el que cada detalle hablará de su historia con Suso y de la felicidad que ambos están construyendo juntos.