Ni médico ni ingeniero: ésta es la profesión que necesita más de 700.000 trabajadores en España

En plena era digital, se habla mucho de los empleos del futuro, como técnico en ciberseguridad, especialista en inteligencia artificial o analista de datos. Pero, ¿qué hay del presente? Según datos ofrecidos por la Conferencia Nacional de la Construcción, el sector tiene un déficit de aproximadamente 700.000 trabajadores en España. Esta situación se debe, en gran medida, al escaso interés que muestran los jóvenes por la construcción.

Precisamente, éste es uno de los sectores que más están sufriendo el problema de relevo generacional. En los próximos años, se quedarán miles de puestos sin cubrir, sobre todo en ámbitos como la albañilería o la carpintería. Según datos de BBVA Research, en 2007 uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años; hoy, en cambio, apenas representan un 5% del total.

Falta de trabajadores en el sector de la construcción

«Desde 2019 se ha incrementado la proporción de personas ocupadas mayores de 45 años. En el sector de la construcción, algo más del 55 % de los trabajadores supera esa edad, lo que supone una diferencia de 5,2 puntos porcentuales respecto al conjunto del resto de sectores de la economía. Asimismo, entre 2022 y 2024 se observa un aumento del peso de los ocupados de entre 30 y 45 años, junto con un descenso acusado de los trabajadores menores de 30 años», detalla el informe «La escasez de mano de obra en el sector de la construcción».

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2025 el desempleo en el sector se redujo en 12.300 personas, mientras que el Ministerio de Trabajo y Economía Social indica que, en términos anuales, la construcción cerró el ejercicio con 20.474 parados menos. En 2026, según Euroconstruct, la actividad crecerá un 3,6 %, siempre y cuando el sector logre atraer talento para responder a la actual crisis de vivienda.

Sin embargo, el sector de la construcción afronta una falta de mano de obra sin precedentes, con cerca de 700.000 vacantes sin cubrir. Todo apunta a que la situación se agravará en los próximos años, ya que esta situación se debe principalmente a que la plantilla está envejecida y gran parte de los trabajadores supera los 45-50 años.

Perfiles profesionales y formación

Los albañiles constituyen el caso más acusado de esta tendencia: el 65 % tiene más de 45 años, lo que supone alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto del sector. En el caso de los peones de obra, más del 55 % supera los 45 años, mientras que, en el caso de los pintores, el 43% de los trabajadores ya han cumplido los 45 años.

Otro de los problemas del sector es la falta de formación de los profesionales. Tal y como explica el informe, «el nivel educativo en la construcción en España se sitúa por debajo de la media de países del entorno. La proporción de trabajadores con una formación inferior a la secundaria superior es mayor que en otros países europeos. En contraste, el porcentaje de empleados con formación superior es bastante más bajo».

Inmigración

La inmigración podría actuar como un factor compensatorio frente al envejecimiento estructural de la mano de obra en la construcción. En los últimos años, ha aumentado de forma considerable el número de inmigrantes en el sector de la construcción, lo que se traduce en un mayor número de ocupados de entre 30 y 44 años procedentes de otros países.

Digitalización

Uno de los principales desafíos estructurales del sector en los próximos años es precisamente la escasez de mano de obra debido a una combinación de factores: reducción de los programas de formación profesional y el envejecimiento de la mano de obra.

«La proporción de empleados en la construcción con escasa formación en España es superior a la media europea, lo que evidencia una debilidad estructural del sector. En los últimos años, el nivel formativo de los ocupados no ha experimentado cambios significativos, manteniéndose un elevado peso de trabajadores con baja cualificación. Al mismo tiempo, la presencia de empleados con formación superior es muy inferior a la observada en otros países europeos, lo que limita la capacidad de adopción de nuevas tecnologías, métodos constructivos más eficientes y una mejor organización del trabajo», alerta el informe.

En este contexto, la digitalización podría convertirse en la mejor aliada de las empresas para sacar adelante sus proyectos incluso con una plantilla más limitada. Gracias a las plataformas digitales, podrán optimizar los flujos de trabajo y mejorar la coordinación de sus empleados. Además, el proceso de transformación digital contribuiría a modernizar la imagen del sector, alineándolo con los intereses de las nuevas generaciones.

Finalmente, Silvia Balcells, CEO de Synergie España, subraya: «El sector de la construcción se enfrenta a un doble desafío: mantener su ritmo de crecimiento mientras asegura la incorporación de nuevos profesionales. Para ello, es fundamental desarrollar programas de formación, planes de carrera y estrategias de atracción que permitan incorporar a jóvenes talentos y perfiles especializados, garantizando la continuidad, productividad y competitividad del sector a largo plazo», recoge RRHH Digital.