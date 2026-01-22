Alerta de un abogado por la estafa que puede dejar sin trabajo a miles de españoles: «No estamos hablando de una tontería»

En los últimos años, el número de estafas dirigidas tanto contra empresas como contra particulares ha crecido de manera exponencial. En este contexto, ha surgido una nueva modalidad de fraude que se presenta como una llamada aparentemente normal, pero que en realidad puede tener graves consecuencias laborales, económicas y personales. ¿Qué harías si alguien que dice ser tu jefe y suena igual que él te pide que hagas una transferencia urgente? Lo normal es obedecer sin cuestionar, especialmente si esta tarea forma parte de tus funciones habituales.

Lo más peligroso, según advierten los expertos, es que la tecnología actual permite clonar voces con una precisión inquietante. Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, lanza un mensaje contundente: «Puede acabar con tu puesto de trabajo, despedido sin indemnización y encima debiéndole mucho dinero a la empresa. Cuidado, que no estamos hablando de una tontería».

La estafa que puede dejarte sin trabajo y sin dinero

📌 ¿Qué pasa después en el trabajo? Depende del caso, pero ojo: • Si la empresa considera que hubo negligencia grave, puede despedirte disciplinariamente (art. 54 del Estatuto de los Trabajadores). • Además, pueden reclamarte la devolución del dinero si entienden que actuaste sin las mínimas comprobaciones. • Todo se analiza: tu puesto, las órdenes habituales, los protocolos internos y si era razonable desconfiar. ⚖️ Clave legal: No todo error justifica un despido. Si actuaste siguiendo instrucciones habituales y sin medios para comprobar la estafa, el despido puede ser improcedente. ✅ Mi consejo: Nunca hagas transferencias por llamada o WhatsApp sin verificar por otro canal. Y si ya ha pasado, no firmes nada sin asesorarte.

«Esta estafa a los trabajadores puede acabar con tu puesto de trabajo: despedido, sin indemnización y, encima, debiéndole una gran cantidad de dinero a la empresa. Mucho cuidado, porque no estamos hablando de una tontería.

Imagínate que estás en tu puesto de trabajo y te llama tu jefe. Te habla como siempre, utiliza su tono habitual y te dice exactamente las cosas que suele decirte. Te pide que hagas una transferencia urgente a una cuenta, porque un proveedor necesita el cobro de inmediato y tú eres la persona encargada de hacerlo. Como es lógico, si te lo pide tu jefe, abres el ordenador, entras en la banca online, introduces los datos de la nueva cuenta y realizas la transferencia. Te quedas tranquilo, pensando que has cumplido con tu trabajo.

Pero, al rato, vuelve a llamarte tu jefe y te dice que ha habido un movimiento extraño en la cuenta. Te pregunta si has sido tú. En ese momento se te cae el alma al suelo, porque es posible que hayan clonado la voz de tu jefe y te hayan engañado para que hagas una transferencia a una cuenta que no pertenece a ningún proveedor, sino al estafador.

Esto ya le ha pasado a una persona real. Estaba formada para no caer en este tipo de estafas, la empresa había avisado de este riesgo y, aun así, lo hizo. El resultado fue devastador: la empresa le despidió sin indemnización y, además, fue condenada a devolver a la empresa el dinero que transfirió al estafador.

Por eso, ten muchísimo cuidado. Si alguien te llama y te pide que hagas una transferencia, ya sea porque han clonado la voz de tu jefe o porque crees que es una persona con autoridad, asegúrate muy bien antes de hacerlo. Quedarte en el paro y, además, deberle dinero a la empresa no es, desde luego, plato de buen gusto», explica el abogado.

En los comentarios del vídeo, un usuario relata su propia experiencia: «Juanma, esto me ha pasado justo este mes. Mi nómina no llegaba mientras que el resto de mis compañeros ya habían cobrado; yo no. Llamé a Recursos Humanos y me dijeron que tenían un aviso, supuestamente enviado por mí, para un cambio de cuenta bancaria a partir del mes de enero. Me enviaron ese aviso con mis datos y me pidieron que se lo mandara yo por correo electrónico. Yo no sabía absolutamente nada de eso y les dejé claro que no había hecho ninguna solicitud.

Después de muchas llamadas por su parte, la situación se resolvió. Mi director me hizo una transferencia inmediata y me confirmaron que había sido un error de la empresa. Al parecer, le habían clonado el portátil al responsable de Recursos Humanos. A día de hoy no sé exactamente qué consecuencias ha tenido esto para esa persona, pero sigue trabajando en la empresa».