La reflexión de Sara Carbonero tras regresar a Lanzarote, meses después de su ingreso

Sara Carbonero ha vivido días especiales y ha querido compartirlos con sus seguidores. La presentadora ha viajado de nuevo a Lanzarote, donde ha pasado unos días rodeada de varios de sus seres queridos. El destino no es casual ni anecdótico. La periodista mantiene un vínculo estrecho con la isla canaria, pero su regreso adquiere un matiz emocional añadido, ya que fue precisamente allí donde sufrió su bache de salud más reciente. El pasado mes de enero, Carbonero tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia en Lanzarote debido a un problema de salud cuyos detalles nunca llegaron a hacerse públicos. Ahora, cinco meses después, ha vuelto a pisar la isla.

Su relación con el archipiélago viene de lejos y se ha reforzado en los últimos tiempos por su vínculo sentimental con el empresario canario José Luis ‘Jota’ Cabrera. Con él y con parte de su círculo se encontraba allí a comienzos de año cuando llegó el susto. Según trascendió entonces, un fuerte dolor abdominal obligó a hospitalizarla, llegando a pasar varios días en la UCI y siendo operada de urgencia. Su entorno descartó que lo ocurrido tuviera relación con el cáncer que le fue diagnosticado en 2019, aunque la toledana no ha querido dar más detalles de forma pública de lo que le sucedió entonces.

Con el paso de los días, la manchega recibió el alta y pudo regresar a Madrid, donde tiene fijada su residencia, para reencontrarse con sus hijos, Martín y Lucas. Menos de medio año más tarde, ha decidido regresar al lugar que tan complicado momento le hizo atravesar.

Lo hace, además, en un momento personal delicado, marcado por el duelo tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, fallecida el pasado mes de abril. En este nuevo viaje la han acompañado sus hijos y varias personas de su entorno más cercano.

La presentadora ha querido contar a sus seguidores de las redes sociales su paso por tierras canarias, donde ha publicado varias imágenes de estos días. Entre ellas se aprecia lo que parece ser un partido de fútbol de uno de sus hijos, ya que siguen los pasos de su padre, Iker Casillas, y están aprendiendo en las categorías inferiores del Real Madrid, sonando sus nombres como perlas del futuro.

El motivo queda claro que es el fútbol, puesto que allí se está celebrando la International Cup, competición que se celebra desde el 17 y hasta el 21 de junio, donde las categorías inferiores del Real Madrid se enfrentarán a filiales de equipos tan potentes como el F.C. Barcelona, Inter de Milán o Manchester City, entre otros muchos. En cualquier caso, Sara también ha mostrado momentos de playa, turismo y planes gastronómicos junto a un grupo de amigas.

«Volver», escribió la presentadora junto al carrusel publicado en su perfil de Instagram, con el que ha titulado este álbum de fotos de su viaje. La publicación ha sido muy celebrada por sus seguidores, que le han dedicado numerosos mensajes de cariño.

La reflexión de Sara Carbonero en forma de música

Una de sus amigas destacó en los comentarios lo bien que lo habían pasado durante estos días, una observación con la que la propia Carbonero coincidió. «Siempre», respondió ella sobre sus recurrentes visitas al archipiélago.

La reflexión no terminó ahí. Además del muro, la periodista compartió la publicación en sus historias y la acompañó de una canción que funcionó como banda sonora de su estado de ánimo: Dolor y gloria, del grupo Viva Suecia, uno de sus favoritos y a los que ha podido entrevistar en más de una ocasión.

Con ese gesto, Carbonero parece cerrar un círculo y regresar al lugar de uno de los momentos más duros de los últimos meses. Por suerte, Sara Carbonero ha pisado Lanzarote, pero esta vez para poder disfrutar sin problemas del cariño de los suyos. Ahora podrá volver a tener bonitos recuerdos de la isla tras el enorme susto que vivió el pasado mes de enero allí.