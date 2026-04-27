El audio de Paco Martínez que lo cambia todo: «La ‘Kitchen’ es un gran escándalo»

Francisco Martínez lo dice en el audio inédito que publica OKDIARIO en exclusiva con una claridad que ningún tribunal le había escuchado hasta ahora: «La Kitchen es un gran escándalo». Lo dice en 2021, un año después de haber comparecido ante el juez Manuel García-Castellón durante casi tres horas midiendo cada palabra, defendiendo la legalidad del operativo y negando conocer el alcance real de lo que se investigaba.

Una versión distinta a lo que dice en privado, sin la presión del proceso judicial, sin abogado al lado y sin el peso de una causa que amenaza con costarle 15 años de cárcel. Y lo dice señalando hacia arriba: «Hubo mucha iniciativa de Rajoy porque nadie le planteaba nada.»

Martínez no es un testigo periférico de uno de los mayores escándalos de corrupción policial de la democracia española. Es el hombre que gestionaba los fondos reservados del Ministerio del Interior desde la Secretaría de Estado de Seguridad, la partida con la que se pagaron los 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas durante dos años, la pistola de 700 euros comprada para el confidente y los 10.000 euros adelantados al delincuente disfrazado de cura que asaltó el domicilio del matrimonio Bárcenas exigiendo los pendrives con información comprometedora para la cúpula del PP.

Es también el hombre que tuvo que ver los documentos que autorizaban esos pagos, que —según la versión del comisario García Castaño— recibió en su despacho el pendrive con el contenido volcado de los tres teléfonos de Bárcenas y que recibió del propio ministro Fernández Díaz el SMS del 18 de octubre de 2013 comunicándole que «la operación se hizo con éxito». Todo eso lo protocolizó ante notario en cuanto vio a su ex jefe desmarcarse públicamente del caso.

Pero lo que Martínez decía en privado era siempre más contundente que lo que decía ante el juez. En junio de 2019 le escribió al presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro: «Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal.» En septiembre de ese mismo año le advirtió al exdirector adjunto operativo Eugenio Pino: «Te garantizo que si tengo que declarar porque me implique García Castaño, también irán Fernández Díaz y probablemente Mariano Rajoy.»

En marzo de 2019, al quedarse fuera de las listas del PP y perder su aforamiento, le escribió a Rajoy pidiéndole que no le «dejaran tirado» y al secretario general Teodoro García Egea confesándole que se había metido en el lío «por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy». Ninguno le contestó.