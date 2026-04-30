El líder del PSOE de Rivas llama a «pegar fuerte» a los que critican la regularización tras el audio revelado por OKDIARIO

Desde la bancada socialista del Ayuntamiento de Rivas siguen incitando a la violencia. Tras el audio publicado por OKDIARIO en el que el diputado socialista Juan José Marcano instigaba a «pegar» a los «fachas» que criticasen la regularización de inmigrantes, en el pleno de este jueves el líder del PSOE de Rivas Alberto Cabeza ha instado también a «pegar fuerte» a todos los que critiquen la nueva norma.

La violenta situación se ha producido cuando el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas, Jesús Caballero, ha reprochado al concejal socialista las amenazas de Marcano y después de que la portavoz de Vox, Eliana Palacios, en el Ayuntamiento criticase la regularización de medio millón de inmigrantes por parte del Gobierno el pasado 14 de abril.

El concejal Cabeza ha tildado la crítica de Palacios como «el discurso más racista, xenófobo y con más odio que haya visto» mientras acusaba a la portavoz de mentir en sus palabras. También ha acusado a Caballero de mentir sobre la naturaleza del acto en el que Marcano pronunció sus amenazas. Mientras el portavoz del PP sostenía que fue un acto a puerta cerrada el Cabeza afirmaba lo contrario.

Acto a puerta cerrada

Prueba de que fue un acto a puerta cerrada, sin presencia de medios de comunicación, pese a lo que sostiene el líder del PSOE de Rivas, son los ataques que se lanzaron a la prensa: «habría que atajar el veneno que vierten desde los medios de comunicación absolutamente enajenados, con mensajes de odio puro» fueron las palabras de uno de los presentes en dicho acto. «De alguna manera desde el Gobierno, sé que se está intentando hacer, pero hay que tratar de atajar también esto, porque envenenan a la gente», señaló este interviniente en el acto de los socialistas.

Acto seguido Alberto Cabeza pasó al ataque exclamando que «hay que pegarles fuerte» y «claro que hay que pegarles» a aquellos que pongan en duda la regularización de medio millón de inmigrantes de un momento para otro, apoyando así las palabras del diputado Marcano. Cabeza se intentó retractar de sus palabras matizando que «hay que pegarles metafóricamente, con la norma».

Los ciudadanos dudosos de la regularización y los portavoces del Ayuntamiento de Rivas no han sido los únicos en recibir los ataques de Cabeza. También ha tildado a OKDIARIO como un «pseudomedio» y le ha acusado de manipular por publicar los audios de los ataques de Marcano.