Oleada de robos en Rivas mientras el Ayuntamiento recorta 96.600€ en seguridad ciudadana

Nueva oleada de robos en Rivas. Sólo en la noche del martes al miércoles han robado en cinco comercios en este municipio. Los locales asaltados son La Maraña, Take it, Hungry’s, Pícaro y Merecumbe. Los saqueos se han producido mediante el método del alcantarillazo. Un método de robo violento y rápido donde los delincuentes utilizan tapas de alcantarilla o mobiliario urbano pesado para fracturar cristales, escaparates o puertas de comercios y acceder al interior. En dos de ellos se llevaron la caja registradora entera.

No es de extrañar si se atiende al balance de criminalidad que el Ministerio del Interior ofrece trimestralmente. Este informe refleja un incremento sustancial de la criminalidad en Rivas, comparando todo 2025 con la totalidad del año anterior. El registro global, que incluye los llamados delitos convencionales y los ciberdelitos, aumentó en el periodo enero-diciembre de 2025, un 16% respecto al mismo periodo de 2024. Todo ello mientras el Ayuntamiento comunista de Aída Castillejo (IU) reduce el presupuesto en seguridad ciudadana en 96.600 euros.

Mientras que en 2025, lo destinado a esta partida era 7.182.855,32 euros, en 2026 esa cifra ha disminuido hasta llegar a los 7.086.206,23 euros e invierte 30 euros menos por habitante que la media autonómica, lo que deja a los vecinos en una clara situación de desventaja.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Eliana Palacios, ha sido contundente: «No es casualidad que aumenten los robos cuando se recorta en seguridad. Sus decisiones las pagan los de siempre: los que trabajan, los que sostienen la ciudad. El vecino paga y ellos lo despilfarran en su enfermiza ideología», ha dicho en declaraciones a OKDIARIO.

VOX denuncia que, mientras aumenta la criminalidad, el Ayuntamiento «prioriza partidas alejadas de las preocupaciones reales de los vecinos, como el incremento de más del 10% en cooperación internacional, que alcanza ya los 210.000 euros».

«Se recorta en lo esencial, en lo prioritario, mientras se aumenta el gasto ideológico. Los vecinos pagan más y están cada vez menos protegidos en Rivas-Vaciamadrid», ha afirmado Palacios.

Asimismo, desde el partido conservador advierten de la deriva totalitaria en la forma de gobernar la ciudad basada en la presión fiscal y sancionadora: «El Ayuntamiento se ha convertido en una caja registradora. Se presiona a la policía local para multar más, friendo a autónomos y trabajadores mientras se abandona la seguridad».

La portavoz denuncia que en Rivas se castiga al que produce y se levanta cada día a trabajar, mientras crece la inseguridad en las calles y la sensación de desprotección entre vecinos y comerciantes. «Rivas-Vaciamadrid no puede seguir por este camino: más presión fiscal, más multas y menos seguridad. Necesita un cambio de 180 grados que Vox está preparado para dar», ha concluido Palacios.