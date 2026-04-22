IU pide donaciones en Rivas para su proyecto político mientras gasta 100.000 € de dinero público en autobombo

Izquierda Unida Rivas ha pedido a través de sus redes sociales ayuda a sus seguidores para «desplegar nuestro proyecto político en toda su magnitud». Los comunistas han hecho un llamamiento a los vecinos ripenses para que aporten lo que puedan a través de una transferencia para poder organizar iniciativas y eventos «dentro del compromiso con el ahorro y la austeridad que tenemos en Izquierda Unida». Todo ello mientras el mismo gobierno comunista gasta 100.000 euros de dinero público para autobombo en folletos para comunicación institucional y documentos corporativos para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

«Rivas lleva 35 años siendo referente de una forma distinta de gobernar que pone en el centro lo público, los derechos y el bienestar de la mayoría. Cada aportación suma para seguir impulsando un proyecto que marca la diferencia». «Si puedes, colabora», es el llamamiento que hace el partido a través de su red social X.

Esa publicación lleva a una página web en la que IU asegura que «para poder desarrollar nuestra actividad resulta indispensable contar con un respaldo económico que, dentro del compromiso con el ahorro y la austeridad que tenemos en Izquierda Unida, nos permita organizar iniciativas y eventos para desplegar nuestro proyecto político en toda su magnitud».

«Además, si te lo puedes permitir y quieres ayudar económicamente a Izquierda Unida realizando una donación, podrás incluirla el año que viene en tu Declaración de la Renta (IRPF) al ser objeto de desgravación».

«Es muy importante que solo indiques tu nombre completo y DNI en el concepto de la transferencia, ya que de no ser así no podremos aceptar el dinero y tendremos que ingresarlo al Banco de España».

🔻Rivas lleva 35 años siendo referente de una forma distinta de gobernar que pone en el centro lo público, los derechos y el bienestar de la mayoría.

Cada aportación suma para seguir impulsando un proyecto que marca la diferencia.

👉Si puedes, colabora: https://t.co/WjNp9B3DaP — IU Rivas 🔻 (@IURIVAS) April 21, 2026

Incluso los usuarios de las redes sociales no han visto con buenos ojos esta iniciativa: «Dona un sueldo público a tus enchufados, estómagos agradecidos, gente de confianza, censores, mamporreros digitales, etc…», dicen algunos internautas.

Llama la atención cómo Izquierda Unida hace alarde de su compromiso con el ahorro y la austeridad cuando ha destinado 100.000 euros de dinero público a propaganda institucional. Dicho de otra manera, a venderse.

Concretamente, la junta de gobierno local del 9 de abril ha aprobado un contrato de servicios consistente en la impresión de folletos específicos para comunicación institucional. El importe de licitación es de 58.400,00 €, al que se le añadirá el 21 % de IVA, (12.264,00 €), lo que hace un importe total de 70.664,00 €, IVA incluido.

El Gobierno comunista de Rivas también ha aprobado la prórroga del contrato de suministro de impresos y documentos corporativos para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, PUBLIPRINTERS GLOBAL S.L. por un importe máximo de 24.792,00 €, al que se le añadirá el 21% de IVA, la cuantía de 5.206,32 €, lo que hace un importe total de 29.998,32 € IVA incluido.

Vox Rivas Vaciamadrid ha denunciado esta «nueva vuelta de tuerca de Izquierda Unida, que mientras sostiene su acción política con recursos públicos, ahora solicita donaciones privadas para ampliar su proyecto, además con beneficios fiscales.» «Una doble financiación que vuelve a recaer, directa o indirectamente, sobre los vecinos», añade la portavoz del partido conservador, Eliana Palacios.

«Hablan de austeridad mientras multiplican las vías de financiación. Hablan de compromiso mientras priorizan su aparato partidista frente a las necesidades reales de Rivas. Esta incoherencia evidencia un único objetivo: perpetuarse en el poder y mantener su red clientelar», añade la concejal de Vox.

«Desde Vox exigimos un cambio inmediato de rumbo: menos propaganda, menos aparato político y más recursos destinados a los problemas reales de los vecinos». «Frente a su modelo, Vox lo tiene claro: primero los vecinos, fin al despilfarro y tolerancia cero con el uso partidista del dinero público».