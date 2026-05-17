Así queda el palmarés del Masters 1000 de Roma tras la victoria de Sinner y cuánto dinero gana el campeón

El Masters 1000 de Roma supone la antesala en forma de gran torneo antes de la disputa de Roland Garros. La final del quinto torneo de esta categoría en el calendario tenístico enfrentaba al local Jannik Sinner con un especialista en tierra batida como Casper Ruud. El tenista italiano jugaba para la historia ante su público, con el récord de triunfos seguidos en Masters 1000 (33) bajo el brazo y con la posibilidad inédita de ganar seis de ellos de forma consecutiva.

El actual número uno de la ATP está aprovechando la ausencia de Carlos Alcaraz, al que derrotó en la final de Montecarlo semanas antes de que el español causará baja por una lesión en la muñeca, para arrasar en el circuito. Sinner se impuso sin oposición en Madrid, donde sólo cedió un set. Camino similar al que ha seguido en Roma, donde únicamente ha sufrido ante Daniil Medvedev; al que derrotó en la tercera manga en un choque que la lluvia obligó a terminar el sábado.

Quién ha ganado el Masters 1000 de Roma 2026

Jannik Sinner cumplió con su condición de favorito para imponerse a Casper Ruud en la final del Masters 1000 de Roma 2026. La capital italiana vio coronarse por primera vez al tenista local, que con este triunfo se sitúa a sólo un Masters 1000 de contar con los nueve que se disputan actualmente en el circuito en su colección. Una cifra que no pudieron alcanzar Roger Federer (siete) o Rafa Nadal (seis). Únicamente Novak Djokovic ha ganado todos ellos, pero Sinner podría alcanzarle este mismo año en Canadá.

Cuánto ha ganado Sinner por ganar el Masters 1000 de Roma 2026

La alegría para Jannik Sinner por levantar el Masters 1000 de Roma no sólo es deportiva. El número uno del mundo se embolsará el premio económico de uno de los torneos más generosos del circuito en este aspecto. La ‘bolsa’ de premios para todas las modalidades masculinas y femeninas sobrepasa los ocho millones de euros. Un total del que Jannik Sinner recibirá alrededor de un millón de euros por su triunfo en la final ante Casper Ruud.

En cuanto al premio deportivo que recibe el italiano por su triunfo, Sinner se anota 350 puntos más en la clasificación ATP para alcanzar la cifra de 14.700. El italiano fue finalista el año pasado, cuando cayó ante Carlos Alcaraz, por lo que únicamente suma la diferencia para el ganador de la final. Independientemente de lo que suceda en Roland Garros, la baja del español provoca que Sinner aumente su ventaja con el número dos; ya que Alcaraz perderá los 2.000 puntos del pasado año.

Todos los campeones del Masters 1000 de Roma

El palmarés del Masters 1000 de Roma lo domina el jerarca absoluto de la tierra batida en el tenis masculino. Rafa Nadal, con 10 títulos, se sitúa en lo más alto. El único que se acerca mínimamente a sus cifras es Novak Djokovic, ganador en seis ocasiones. Con su triunfo ante Ruud, Sinner ingresa en una lista de ganadores que ya incluía a algunos de sus rivales en el circuito como Medvedev, Zverev o Alcaraz.