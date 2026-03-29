Bendodo avisa a Sánchez tras su carta a los militantes: «el 17M recibirá una de despido desde Andalucía»

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista a la Junta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, recibirán ese día una «carta de despido» procedente de los andaluces que voten en dicha jornada.

Lo hace después de que Sánchez colgara en sus redes sociales esta mañana una carta dirigida a la militancia mostrando su posición acérrima del no a la guerra. «Los problemas de España no se solucionan mandando cartas ni con propaganda interna», le ha recordado Bendodo al secretario general del PSOE.

«Hoy, Domingo de Ramos, no tenía un mejor día Pedro Sánchez que mandar otra carta a la militancia», ha comentado el vicesecretario del PP en una atención a medios en El Portil, en Punta Umbría (Huelva). «Lo que necesita España es un cambio de rumbo», ha aseverado el representante popular.

Elías Bendodo ha agregado que el líder del PSOE «está intentando, por todos los medios, activar a su militancia», y «por eso le manda tantas cartas», pero «no se da cuenta de que la militancia» del PSOE «le abandonó hace tiempo, porque Sánchez no es del Partido Socialista». «Este partido desapareció para que Pedro Sánchez pudiera culminar su proyecto personal sanchista», ha continuado el representante del PP. «El Partido Socialista de toda la vida fue engullido por el sanchismo».

En este contexto, Elías Bendodo ha concluido augurando que «la carta que van a recibir Pedro Sánchez y María Jesús Montero el próximo 17 de mayo –día de las próximas elecciones andaluzas– es la carta de despido», de modo que los citados dirigentes socialistas van a ver ese día «claro y alto cómo los andaluces y los españoles no los quieren». «Esa es la única carta que tienen que recibir», ha sentenciado el vicesecretario del PP.

Carta de Sánchez a la militancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia para mostrar su posición férrea al «no a la guerra» a la vez que el Ejecutivo dispara la compra de armas a EE. UU. Mientras Pedro Sánchez resucita su discurso antibelicista y bloquea el uso de las bases de Rota y Morón, los datos oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos revelan una realidad muy distinta: España nunca había comprado tanto armamento norteamericano como bajo el mandato del actual presidente.

Y todo ello mientras el presidente trata de convencer a sus militantes de todo lo contrario. A través de una carta que ha colgado en sus redes sociales, Sánchez asegura que «los socialistas estamos aquí para esto… para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa». «Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden,» dice en la misiva.

«España puede decir algo que no todos pueden decir. Que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios. Nosotros sabemos de qué lado estamos porque el socialismo es humanidad. Conviene decirlo con claridad porque no todos están en ese lugar. Hay quienes dudan cuando hay que ser firmes, quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. «Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra», continúa el escrito.

«Los socialistas estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa». «Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro.… pic.twitter.com/dluoKTeFSF — PSOE (@PSOE) March 29, 2026

Sin embargo, la inversión estratégica en tecnología militar estadounidense se ha disparado desde 2022. El crecimiento ha sido exponencial: En 2023 la cifra fue de 1.682 millones. El pico fue en 2024 cuando España alcanzó su máximo histórico con una compra de material militar por valor de 2.907 millones de dólares en un solo año. Sumando ambos ejercicios, España ha inyectado más de 4.500 millones de dólares en la industria armamentística de EE. UU. en apenas 24 meses.

Dicho de otra manera, el Gobierno del pacifista Pedro Sánchez, ha suscrito la exportación directa de 7,6 millones de euros en material militar (propiamente de defensa y de «doble uso») al Ejército de Estados Unidos en un año y medio, según los últimos datos disponibles del Ejecutivo.