Sánchez se erige como referente moral en la guerra de Irán mientras dispara la compra de armas a EEUU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia para mostrar su posición férrea al «no a la guerra» a la vez que el Ejecutivo dispara la compra de armas a EE. UU. Mientras Pedro Sánchez resucita su discurso antibelicista y bloquea el uso de las bases de Rota y Morón, los datos oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos revelan una realidad muy distinta: España nunca había comprado tanto armamento norteamericano como bajo el mandato del actual presidente.

Y todo ello mientras el presidente trata de convencer a sus militantes de todo lo contrario. A través de una carta que ha colgado en sus redes sociales, Sánchez asegura que «los socialistas estamos aquí para esto… para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa». «Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden,» dice en la misiva.

«Los socialistas estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa». «Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro.… pic.twitter.com/dluoKTeFSF — PSOE (@PSOE) March 29, 2026

«España puede decir algo que no todos pueden decir. Que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios. Nosotros sabemos de qué lado estamos porque el socialismo es humanidad. Conviene decirlo con claridad porque no todos están en ese lugar. Hay quienes dudan cuando hay que ser firmes, quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. «Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra», continúa el escrito.

Inversión en armas disparada

Sin embargo, la inversión estratégica en tecnología militar estadounidense se ha disparado desde 2022. El crecimiento ha sido exponencial: En 2023 la cifra fue de 1.682 millones. El pico fue en 2024 cuando España alcanzó su máximo histórico con una compra de material militar por valor de 2.907 millones de dólares en un solo año. Sumando ambos ejercicios, España ha inyectado más de 4.500 millones de dólares en la industria armamentística de EE. UU. en apenas 24 meses.

Dicho de otra manera, el Gobierno del pacifista Pedro Sánchez, ha suscrito la exportación directa de 7,6 millones de euros en material militar (propiamente de defensa y de «doble uso») al Ejército de Estados Unidos en un año y medio, según los últimos datos disponibles del Ejecutivo.

Estos datos constan en los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Comercio —dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa- y que corresponden a la anualidad de 2024 y el primer semestre de 2025. Estos documentos oficiales, a los que ha accedido OKDIARIO, fueron abordados en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

En esos 18 meses, el Gobierno de Sánchez ha permitido la exportación de 77.223.468 euros de material militar a Estados Unidos, de los que 7.648.784 tuvieron como destinatario final el Ejército norteamericano, según indica Comercio. Se trata, por tanto, de casi el 10% de estas transacciones.

En la anualidad de 2024, el Ejecutivo español autorizó (y se llevó a cabo) la exportación de 31.617.690 euros en elementos de defensa a EEUU, acabando 6.639.714,9 en manos de sus Fuerzas Armadas. Aquí el tipo de material que describe el Gobierno es el siguiente: «Munición trazadora calibre .50; piezas para misiles y motores (EJ200, F404, F414); tarjetas electrónicas del sistema PATRIOT; sistemas de comunicación, repuestos para aeronaves militares; armas históricas; documentación técnica y transferencia tecnológica OTAN».

En cuanto al material de «doble uso», de los 16.680.737 euros exportados a la Administración estadounidense, un total de 383.656,9 se destinaron al Ejército norteamericano. En este caso, estas operaciones se centraron principalmente en productos de la categoría 9, que incluye «motores aeronáuticos o marinos de turbina de gas, lanzaderas espaciales y vehículos espaciales, o sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido o líquido», entre otros.

Entretanto, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez autoriza estas exportaciones de material militar a EEUU, el argumentario de Moncloa pasa por desmarcarse de las acciones bélicas del Ejecutivo de Donald Trump contra la teocracia islamista de Irán.

Para los analistas internacionales, este «doble juego» de Sánchez tiene las patas muy cortas. La administración Trump ya ha dado señales de que no basta con ser un buen cliente comercial de su industria de defensa; exige lealtad estratégica y operativa en el tablero mundial, algo que España ha dejado de ofrecer con su negativa sobre las bases.