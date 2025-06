La película de Netflix que es tipo ‘Jumanji’ pero mejor: te va a dejar pegado a la televisión

Líder indiscutible del mercado del streaming, la «Gran N roja» es con diferencia la marca con más suscriptores del planeta. Pero incluso una major moderna como la que comanda Ted Sarandos, adolece de un preocupante talón de Aquiles: no poseer franquicias propias memorables para los espectadores. Porque más allá de Stranger Things (2016) o El juego del calamar (2021), durante más de una década desde su irrupción internacional en el mercado, el estudio no ha sabido generar propiedades intelectuales que inviten a los cinéfilos y seriéfilos ha quedarse en la plataforma. Para más inri, dichas ficciones terminarán su emisión dentro de poco y donde HBO triunfa con Juego de Tronos, Harry Potter o Friends, a la compañía fundada por Reed Hastings y Marc Randolph sólo le queda poder replicar algún modelo o formato exitoso de la competencia. El patrón que demuestra esto último, pasa por la recomendación de hoy: Los hombres lobo, la cinta con la que Netflix quiere tener su Jumanji particular.

Estrenada a finales de 2024, Los hombres lobo funcionó francamente bien a nivel de visualizaciones tanto en Europa como en el resto de países en los que la población tiene acceso a la empresa de transmisión. ¿El truco? Bueno, pues fuera de lo tan a menudo azaroso que parece el algoritmo del nuevo paradigma del consumo de entretenimiento doméstico, Netflix encontró aquí la mezcla perfecta entre cine familiar, apuesta aventurera y fantasía que tanto recuerda en sentido y forma a Jumanji. Entre otras cosas porque un gran número de jóvenes que en su momento disfrutaron de la película protagonizada por Robin Williams, en la actualidad ya son padres nostálgicos víctimas del reciclaje narrativo de la industria audiovisual. Pero, ¿quién se esconde detrás de este producto que bebe directamente del espíritu del filme que Joe Johnston estrenó en 1995? A continuación, exploraremos el equipo técnico de Los hombres lobo, su casting y por supuesto la trama que la ha impulsado a ser una de las producciones más populares dentro del catálogo de la corporación californiana.

¿Quién está detrás de ‘Los hombres lobo’?

Tras las cámaras de este intento de Netflix por tener su versión europea de Jumanji encontramos François Uzan, una figura que debutó en la dirección en 2022 con Say Cheese. Pues hasta ese momento, Uzan había ejercido como guionista y como showrunner de otros proyecto del estudio como las series Lupin (2021) y Presidente por accidente (2023). Pero la película de Los hombres Lobo ha sido la que lo ha confirmado como un realizador capaz de crear un contenido viral perfecto para los suscriptores de la marca.

Partiendo del juego de cartas Hombres Lobo de Castronegro, la cinta de Los hombres lobo se centra en una familia que viaja en el tiempo, adentrándose en un juego de mesa mágico el cual los lleva a una aldea medieval. Allí tendrán que descubrir quiénes son los licántropos para poder volver a casa. El guion adaptado de este fantástico mundo de naipes lo han escrito dos de los creadores originales del propio juego, Hervé Marly y Philippe des Pallières.

El elenco reúne a Franck Dubosc (Astérix en los Juegos Olímpicos), Suzanne Clément (Mommy), Lisa Do Couto Texeira (Barbacoa), Raphaël Romand (La nube), Alizée Caugnies (Pequeña lección de amor), Grégory Fitoussi (Guerra mundial Z), Jonathan Lambert (El médico africano) y el reconocido internacionalmente, Jean Reno (León el profesional). Esta producción francesa permaneció en el Top 10 de películas de habla no inglesa durante más de un mes, siendo vista por millones de espectadores en diferentes países del mundo.

Netflix tiene su ‘Jumanji’

Claro está, la idea de Netflix sobre tener su propia Jumanji es palpable en el momento en el que presentamos la propia gamificación de su planteamiento. En el mítico filme de Williams, los protagonistas no son familia-más allá de la relación entre hermano de los más pequeños-aunque para el caso esa reunión que partía de la novela de Chris Van Allsburg influyó profundamente en toda una serie de largometrajes posteriores. Desde Zathura (2005), cuya historia adapta otro libro de Allsburg, hasta el estreno de La llave mágica, la cual compartió año de estreno con Jumanji.

Hasta la propia caja del juego de cartas que aparece en Los hombres lobo es calcada a lo que vimos en su momento con el tablero de Jumanji. Eso sí, el concepto aquí es diferente. Mientras en el trabajo de Johnston eran los elementos fantásticos los que se incorporaban al mundo real, aquí son los protagonistas los que viajan al escenario mágico. Tal y como sucedió con el reboot de Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y Jumaji: Siguiente nivel (2019).

En definitiva, Los hombres lobo es una apuesta divertida y entretenida que puede ver cualquier miembro del hogar, combinando momentos divertidos con secuencias entrañables y reconfortantes.