Robin Williams: salen a la luz los resultados de la autopsia y cuál fue la reacción de su mujer

La repentina muerte del actor Robin Williams en agosto del año 2014 conmocionó al mundo entero después de saber que decidió suicidarse. Pese a que en un primer momento se apuntó a que podría haber sido provocado por una depresión o un trastorno bipolar, su mujer ha querido hacer pública la causa real que le llevó a tomar esa dolorosa decisión.

Susan Schneider, su mujer y la que le encontró ya sin vida en su dormitorio, pensó que su marido estaba sufriendo párkinson, pero el diagnóstico no fue claro en esos momentos. Sin saber bien qué ocurría en su cuerpo, el actor de El hombre bicentenario sufría temblores en las manos e incluso perdidas de memoria, provocándole que en su último rodaje no recordase muchas de sus frases.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susan Schneider Williams (@susan_schneider_williams)

No fue hasta meses después cuando la autopsia desveló que en realidad lo que sufría era una extraña enfermedad incurable llamada Demencia con cuerpos de Lewy. Esta dolencia fue la culpable de todos sus problemas en el final de su vida, pero por desgracia su diagnóstico no llegó a tiempo y el actor no pudo soportar la complicada situación que vivió.

En una entrevista concedida a The Guardian, Susan explicó lo mal que lo pasó durante el desarrolo de la enfermedad. «Era muy extraño que Robin fuera tan paranoico. El problema de la enfermedad que padecía es que los síntomas no aparecen todos a la vez, sino que van cambiando. Por eso es tan confuso para el paciente y el cuidador».

Con esta entrevista pretende cumplir con la promesa que le hizo de descubrir qué le pasaba y dejar claras las causas de su muerte. «Si mi marido no fuera famoso, no pasaría por todo esto, pero aún hay muchos malentendidos sobre su muerte y sobre los cuerpos de Lewy, y creo que esto es lo correcto», asegura.