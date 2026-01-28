La sanidad valenciana reduce en 37 días la espera quirúrgica: de 61 con Ximo Puig a 24 con Llorca

La sanidad pública valenciana ha reducido en 37 días la espera para una intervención quirúrgica de pacientes con riesgo vital. En concreto, los 61 días de espera a la conclusión del periodo de Gobierno del socialista Ximo Puig, en junio de 2023, se habían reducido sólo 24 en diciembre del pasado 2025, ya con Pérez Llorca al frente de la Generalitat Valenciana.

En cifras porcentuales, la reducción de la espera quirúrgica lograda por la Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, supera el 60%, según los datos que el propio conseller ha transmitido al equipo de la Consellería de Sanidad en el transcurso de la reunión que ha mantenido este miércoles con el citado equipo y los gerentes y directivos de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales y de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana.

En cifras absolutas, el número de pacientes de prioridad 1 se ha reducido en esta legislatura en 1.667. En concreto: de los 2.967 con Ximo Puig a los 1.330, en diciembre de 2025. De facto, un 55% menos ahora, que al término de la segunda legislatura de Ximo Puig.

Marciano Gómez ha destacado en su intervención que se está cumpliendo el plazo para realizar las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, las de riesgo vital, al estar por debajo del mes establecido como tiempo de demora media. Y que esto, ha sido posible, «gracias a las medidas puestas en marcha y al trabajo de los profesionales sanitarios».

Por lo que hace referencia a los pacientes de prioridad 2, aquellos cuyas intervenciones han de efectuarse en un plazo menor de 90 días, la lista de espera media es de 87 días, lo que supone que también se cumple el plazo óptimo. Este grupo, se ha reducido en un 29% desde el inicio de la legislatura.

En cuanto a la demora global, el número total de pacientys en espera de intervención quirúrgica es de 72.800, lo que supone una reducción del 2% respecto a diciembre de 2024. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha situado en 88 días, cinco menos que a finales de 2024. Si bien, el 75% de los departamentos de salud, un total de 18 de 24, han experimentado una demora por debajo de la media.