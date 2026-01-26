Morant calla ante Sánchez por la tragedia de Adamuz mientras pide al Consell auditar su red ferroviaria

En pleno escándalo por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, con 45 fallecidos y decenas de heridos y con las familias de esos fallecidos acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de negligencia criminal, como ha publicado OKDIARIO, el PSOE valenciano de Diana Morant, compañera en el Consejo de Ministros del titular de Transportes, Óscar Puente, no ha tenido mejor ocurrencia que incluir la puesta en marcha de una auditoría de todas las instalaciones y material móvil de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana con el aval de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria en lo que los socialistas han denominado como las 26 medidas urgentes para mejorar la vida de los valencianos y las valencianas en 2026. Un documento que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, entregará al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en la reunión que ambos mantendrán este martes.

En clave valenciana, la petición del PSOE de Diana Morant se produce, además, en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez que ella misma representa sólo ha ejecutado un escaso 40% del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2025. Y que ha lanzado un nuevo plan, el de 2030, sin haber ejecutado el anterior. Y se produce también después de que el Gobierno haya cambiado el proyecto para el soterramiento de las vías en Alfafar (Valencia) donde ha habido decenas de muertos en los últimos años, también, como recordó en FITUR el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Este lunes, el propio Pérez Llorca ha manifestado al respecto de la auditoría de la red ferroviaria valenciana que ahora reclama Diana Morant, que el hecho de que «en estos momentos esté pidiendo una auditoría el Partido Socialista con el problemón que tiene y, sobre todo, con el riesgo que sentimos todos que tenemos, a priori, me parece un poco atrevido. Sería más fácil de que en una de sus reivindicaciones trajesen el compromiso de que van a soterrar el paso a nivel Alfafar, o el de Benetúser. O que la línea C3 por fin la van a terminar».

La reclamación de los socialistas se ha producido el mismo día en que el Ayuntamiento de Elche ha aprobado, con los votos de PP y Vox, una moción para reprobar al ministro de Transportes, Óscar Puente, y reclamar al presidente del Gobierno, el también socialista, Pedro Sánchez, que lo eche tras las tragedias de Adamuz, en Andalucía, y de Gelida, en Cataluña. Esa moción sólo ha sido votada en contra por un grupo municipal en el Consistorio de Elche: el del PSOE, precisamente.

En el caso valenciano, se da la circunstancia, además, de que la actual número 3 de Pedro Sánchez como responsable de la Organización del PSOE, fue quien, como consellera de Política Territorial y Movilidad del Ejecutivo de Ximo Puig, puso en marcha los trenes de Valencia que pesaban más que los puentes que debían atravesar. Una chapuza de tremendas dimensiones de la que todavía se habla en la Comunidad Valenciana, y que obligó al Gobierno valenciano a poner en marcha una inversión de 40 millones de euros para solucionar un desaguisado ferroviario con repercusión mediática en toda España.