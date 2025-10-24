Jorge Javier Vázquez, emocionado en ‘El Diario de Jorge’: «Es el testimonio más brutal que he escuchado»

El Diario de Jorge, poco a poco y con el paso de los días, presenta a los espectadores historias verdaderamente sorprendentes. La gran mayoría de las personas que acuden a este programa presentado por Jorge Javier Vázquez buscan como objetivo solucionar diferentes o cerrar historias del pasado. El pasado jueves 23 de octubre, en la nueva entrega de El Diario de Jorge, los seguidores del formato pudieron ver cómo el presentador se emocionó muchísimo con un testimonio que consideraba que era el «más terrible» que había escuchado en toda la historia del programa. Todo comenzó cuando Tini de Agustina, de 66 años, llegaba al plató desde Lérida. Lo hizo sin tener ni la más mínima idea de quién le había convocado. Además, según comentó a Jorge Javier Vázquez, estaba confundida puesto que no conocía a ninguna persona que quisiera verla en televisión. Poco después, el de Badalona le mostró unas imágenes de la hija de Tini.

Entre otras cuestiones, le había escrito una carta a su madre explicándole cómo se sentía tras haber vivido una durísima etapa en su vida, como es una depresión y una dependencia al alcohol. Al ver el mensaje de su hija, Tini se ha roto por completo: «He tenido una mala racha. Hemos tenido malos momentos… Todo relacionado con el alcohol. Ahora se va superando y mejorando día a día», comenzó diciendo la invitada de El Diario de Jorge. Y añadió: «Estuvo mucho tiempo con una depresión muy grande, sin salir (su hija) de la cama, con las ventanas cerradas. Dormía para no consumir y se tomaba muchas pastillas». Por si fuera poco, expresó que no fue una etapa fácil para ella, ni mucho menos: «Estuve muy preocupada. Lo pasé bastante mal… pero la voy viendo que va recuperando su vida». Además, Tini quiso compartir con Jorge Javier Vázquez uno de los momentos más duros que ha vivido.

«En el hospital me lo tiraron por la ventana siete plantas abajo», comenzó diciendo la invitada de El Diario de Jorge, y añadió: «En su momento, se le echó la culpa a un niño de siete años que había allí que era un poco trasto. Yo no quise investigar ni quise saber más», aclaró, visiblemente emocionada.

«Estuve mucho tiempo que no podía apagar la luz de mi casa porque veía la caída de mi hijo siete plantas abajo. El pasado 21 hace 40 años que murió. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas», comentó Tini. Jorge Javier Vázquez se quedó profundamente conmocionado al escuchar la historia de su invitada.

De hecho, no tardó en hacérselo saber a los espectadores de El Diario de Jorge: «Llevo un año presentando este programa. Es la cosa más terrible que he escuchado y llevamos más de 10.000 invitados. Madre mía». Y añadió: «Me encantaría salir de este plató y ponerme a llorar. Es lo único que me pide el cuerpo, pero hay que continuar. Lo único que me sale es eso».