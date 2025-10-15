Sonia Monroy no está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal, ni mucho menos. Hace tan solo unas semanas, la actriz se vio obligada a poner punto y final a su aventura en Supervivientes All Stars, sin tan siquiera llegar a imaginar el duro momento que estaba a punto de atravesar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al fallecimiento de su hermana tras una durísima batalla contra el cáncer que padecía. Una noticia que, inevitablemente, ha conmocionado no solamente a todos y cada uno de sus seguidores, sino también a sus compañeros en la pequeña pantalla. Sea como sea, Sonia Monroy se ha ganado a pulso el cariño y el respeto de miles de personas en nuestro país, a quienes ha cautivado por su naturalidad, su energía y su espontaneidad. De ahí que, en las últimas horas, haya recibido numerosos mensajes de cariño, como el de Jorge Javier Vázquez.

El presentador de Supervivientes All Stars, aprovechando la nueva gala del pasado martes 14 de octubre, no dudó un solo segundo en dirigirse a la ex concursante del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Al arranque del programa, Jorge Javier Vázquez interrumpió el ritmo del mismo para dirigirse a cámara. Visiblemente emocionado, quiso lanzar este mensaje: «Antes de empezar, queremos mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a Sonia Monroy, de parte de toda la familia de Supervivientes. Un beso muy fuerte», expresó. Un gesto que, como era de esperar, fue recibido por un fuerte aplauso del público presente en plató, pero también de todos y cada uno de los colaboradores de esta entrega. Todos ellos se mostraron de acuerdo con las palabras del presentador de Supervivientes All Stars, al ser conscientes de que la actriz está pasando por uno de los momentos más duros de su vida.

Sonia Monroy se despide de su hermana tras su muerte: «Tu partida me ha destrozado»

A través de su perfil de Instagram, la ex participante de Supervivientes All Stars quiso hacer una publicación para despedirse, públicamente, de su hermana: «A veces el destino no nos quita el camino… Solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar», comenzó diciendo Monroy.

Acto seguido, fue mucho más allá: «No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo, hermana, para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti. Tu partida me ha destrozado, pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante».

Lejos de que todo quede ahí, Sonia quiso hacer una promesa: «Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener». Y añade: «Hoy nuestros cuatro ángeles estarán esperándote en las puertas del cielo, para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré por siempre, hermana. Ahora ya descansas en paz».