Sonia Monroy vive un capítulo más en su complicada vida llena de pérdidas y tragedias familiareE que parecen casi imposibles de gestionar. La cantante y actriz ha perdido a su hermana Mari Ángeles, que ha fallecido a causa de un cáncer que no ha podido superar y que estaba en fase terminal. Aunque la fallecida era una persona anónima, le dedicó el salto desde el helicóptero de SV All Stars, aunque la pudimos ver en televisión en el año 2018, cuando acudió como invitada al programa Cámbiame, que presentaba Carlota Corredera.

Fue el 26 de enero de aquel año cuando la hermana de la artista acudió al programa para que los estilistas decidiese ayudarla a cambiar por completo su imagen. Nada más llegar a la pasarela, Sonia se llevó todo el protagonismo y se encargó de presentarla con detalles. «Se casó a los 16 años, tiene tres hijos y ahora está separada. No se ha maquillado en su vida y ella quiere estudiar, pero yo quiero un novio para ella», decía.

La interesada comenzó a explicar que su vida estuvo marcada por el gran machismo de su madre, pero Monroy no dejaba de interrumpirla para intentar evitar que se tocasen esos temas delicados de la familia. Cristina Rodríguez, una de las jueces del programa, tuvo que tomar cartas en el asunto: «Sonia, la has traído tú, pero el cambio es para ella y queremos conocerla», así le pedía que no interrumpiese más.

La encargada de este cambio fue Natalia Ferviú, que no pudo quedarse a solas con María Ángeles, ya que la ex Sex Bomb era su sombra. Una vez que acudieron a elegir ropa para un cambio de estilo, ella volvió a hablar de su madre y de que fue la culpable de que su vida fuese de esa manera.

Sonia, de nuevo, se enfadó mucho por tratar temas familiares, llegando a plantarse ante las cámaras. «No, ahora corto la grabación yo. Estás contando todo lo contrario. No he venido aquí a un Sálvame, porque como sigas hablando de mamá o de tu vida me voy a enfadar», decía enfadada.

No se sabe si por enfado o por un compromiso profesional real, Sonia Monroy no acudió al plató para ver el cambio en directo de su hermana, aunque sí que mandó un mensaje grabado en vídeo. «¡Hermanita! No puedo estar allí porque me ha salido un rodaje muy importante para una película, pero me han enseñado tu cambio y me encanta. Es el look que tú demandabas», decía en un escueto mensaje.

La tragedia familiar de Sonia Monroy

Su vida ha estado llena de despedidas, ya que ha perdido a tres de sus cinco hermanos (en total, con ella, son seis). El primero en fallecer fue Peter, conocido como Peter MC, puesto que fue DJ de algunas de las salas más conocidas de Barcelona, como Anonim, que formaban parte de la conocida Ruta del Bakalao en Barcelona. Falleció en un accidente al regresar de una actuación de la propia Sonia en el año 1993.

El segundo en fallecer fue Frank, que también falleció por culpa de un accidente de tráfico, esta vez en el año 2018. La mala fortuna quiso que las cenizas de sus padres estuvieran en el interior de la casa de Sonia en Estados Unidos, que fue devorada por las llamas en los recientes incendios que asolaron Hollywood. La propia ex concursante de Supervivientes confirmaba en aquel momento que tuvo que salir corriendo para escapar de las llamas y que no pudo llevárselas.