Las compras de gas a Estados Unidos caen a mínimos del año en plena bronca entre Trump y Sánchez

La compra de gas por parte de España a Estados Unidos se ha desplomado en junio a mínimos del año, según el informe mensual de Enagás. Es el segundo mes que la compra de GNL a Estados Unidos cae y en junio sólo ha representado el 12% del consumo total en España. Este desplome se produce en medio de la bronca entre Donald Trump y Pedro Sánchez por la guerra de Irán y las inversiones en Defensa, rebajadas en la última cumbre de la OTAN de esta semana.

De acuerdo con los datos publicados por Enagás, en junio España compró a Estados Unidos el equivalente a 3.127 GWh de gas, lo que supuso el 12% del total. Esto ha relegado a Estados Unidos al tercer puesto entre los suministradores de GNL a España, por detrás de Argelia y Rusia.

Argelia fue el primer suministrador de gas de España en junio, con el 40% del total, mientras Rusia también aumentó su peso en el suministro sobre el mismo mes del año pasado y ha vendido a España el 21,1% del total de gas consumido.

Nigeria ha sido el cuarto suministrador de gas a España en junio, al representar el 11% del total importado por las comercializadoras españolas.

Junio es el segundo mes consecutivo que baja el peso de las importaciones de gas de Estados Unidos a España. En mayo representó el 15% y en junio ha bajado aún más, hasta el citado 12%.

España empezó el año comprando ingentes cantidades de gas a Estados Unidos. En enero representó el 44% del total, convirtiéndose en el primer proveedor de España, por delante de Argelia. En abril representó el 35%, cifras similares a febrero y marzo, y ya en mayo y junio se ha desplomado hasta el 12%.

En el acumulado de enero a junio, Estados Unidos sigue siendo el segundo proveedor de España tras Argelia, pese al bajón de mayo y junio. Le compramos casi el 30% del total de gas consumido, frente al 33% de Argelia y el 20% de Rusia.