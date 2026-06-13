España y Europa tratan de llenar los almacenes de gas comprando más GNL a Rusia pese a vetarlo desde abril

Los almacenes de gas de los países de la Unión Europea se encuentran en un 43,3% de su capacidad total a fecha 11 de junio -en 2025 estaban al 52,1%- mientras las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Rusia han seguido aumentando en mayo pese a que el 25 de abril entraron en vigor los primeros vetos a la entrada de gas ruso en el continente.

La norma vigente aprobada en la Unión Europea obliga a los países miembro a tener sus almacenes de gas a un 90% de su capacidad el 1 de noviembre para pasar el invierno sin problemas de cortes en el suministro para ciudadanos y empresas.

Para llegar a esa cantidad, los países europeos tienen un problema -España tiene sus almacenes al 73% de su capacidad en estos momentos-. Y es que Asia está robando los buques metaneros cargados de GNL de Estados Unidos, lo que obligará a Europa a tener que subir la oferta para conseguirlos, según ha señalado esta semana la consultora Icis. Cita también esta consultora como amenaza para el precio del gas la llegada del temporal El Niño.

Y mientras buena parte de los países de Europa está llenando poco a poco sus almacenes, la realidad es que la situación es peor que la del año pasado por estas fechas pese a que las importaciones de gas de Rusia están subiendo. En mayo, han subido a alrededor de 1,36 millones de toneladas métricas, frente a los 1,28 millones de toneladas métricas del año anterior, un 6,2% más, según ha publicado Reuters.

De acuerdo con la consultora especilizada CREA, en mayo las importaciones intermensuales de GNL de Rusia aumentaron un 4% por parte de la Unión Europea. Y cita como razón principal el incremento de las importaciones de España, mientras que Francia las redujo en más de un 20%.

En lo que de año, de enero a finales de mayo, las exportaciones rusas de GNL a Europa han aumentado un 16,7% interanual, hasta alcanzar los 7,7 millones de toneladas métricas.

Por lo tanto, las importaciones de gas ruso por parte de Europa siguen aumentando incluido el mes de mayo pese a que ya están en vigor los primeros vetos a la compra de gas al país que preside Vladímir Putin.

En concreto, desde el 25 de abril están prohibidos los contratos a corto plazo para comprar GNL a Rusia. El próximo 17 de junio se prohibirán los contratos a corto plazo por gasoducto, y el 1 de enero de 2027 quedarán prohibidos todos los contratos a largo plazo de GNL con Rusia, los que tienen firmados las españolas Repsol y Naturgy.

España también ha aumentado sus compras de gas a Rusia en mayo. Según los datos mensuales de Enagás, a España han llegado 8.726 GWh de gas en mayo, frente a los 5.505 GWh que llegaron en mayo de 2025. Este año, Rusia se ha convertido en mayo en el segundo proveedor de gas de España, sólo por detrás de Argelia.

En lo que va de año, de enero a mayo, España ha comprado a Rusia el 19,5% del gas que ha consumido, frente al 14% del mismo periodo del año pasado.

Se da la circunstancia que desde el inicio de la guerra en Irán y el enfrentamiento posterior entre Pedro Sánchez y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, España ha reducido en algo su dependencia del gas estadounidense. Hasta mayo, ha suministrado el 32% del gas consumido, frente al 39% registrado en febrero.