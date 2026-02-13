Día Mundial de la Radio: interioridades y experiencias compartidas en las ondas

EsRadio ha emitido un programa especial con motivo del Día de la Radio. Presentado por Gabriel Torrens, ha contado con los testimonios de profesionales del medio que se sientan delante del micrófono o están detrás, en las partes técnica y comercial. Puede escuchar aquí el programa especial del Día de la Radio.

La radio es un medio mágico, un canal de comunicación. La inmediatez y la proximidad son sus fortalezas. Además, se adapta a los tiempos y a los avances tecnológicos. Estas percepciones de los profesionales han sido el eje central de un programa especial de esRadio Baleares, dirigido y presentado por el director de la emisora.

Gabriel Torrens ha compartido su visión con los oyentes y con Tomeu Terrasa, así como con otros comunicadores de larga trayectoria como Armando Pomar y Fernando Merino, articulista y crítico de OKBALEARES. También el joven Esteban Fuentesal ha explicado sus inicios en la radio y su visión del medio, como Vanessa Abad, que actualmente se dedica fundamentalmente a la labor comercial.

La Publicidad es la vía de financiación de las emisoras privadas, que Torrens ha puesto en valor y con contribuciones que van más allá de las campañas con anuncios o cuñas. También lo ha resaltado Alba Serrano, que se ha incorporado a esRadio con la emisora musical HIT FM, que también organiza eventos.

Pedro Prieto ha participado en este especial del 13 de febrero con recuerdos de la radio y citando a numerosos profesionales del medio en su sección habitual de los viernes, mientras que Ferran Martínez ha puesto el broche con su joyero; contando todos con el técnico de sonido, Juan Ginés, que esta vez incluso ha participado en antena en Es la mañana de Baleares, contando sus vínculos con la radio como oyente y su labor en la emisora.