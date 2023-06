Amazon Prime cabrea a sus clientes con este anuncio que lo cambia todo

Amazon Prime Video quiere seguir los pasos de Netflix implementando publicidad en su plataforma con el objetivo de generar más ingresos. La plataforma de streaming ya está negociando con Warner Bros Discovery y Paramount Global para añadir sus planes a través de los canales de Prime Video. Ahora bien, la decisión de la compañía no ha estado exenta de controversia y cuando anunció sus intenciones las acciones de la empresa bajaron más de un 3%.

Algo parecido le ocurrió a Netflix. El gigante de las películas y series por streaming anunció a finales de noviembre de 2022 un plan de suscripción con publicidad que no gustó nada a los usuarios. El problema consistía en que la compañía ofrecía un servicio por 5,49 euros al mes con anuncios y con una resolución HD, algo baja para un plan de pago.

Sin embargo, recularon unos meses después. Netflix decidió subir la calidad a 1080P para su plan con publicidad y desde entonces no ha parado de conseguir suscriptores. En mayo ya anunció que su plan con publicidad era todo un éxito y había conseguido acumular casi 5 millones de usuarios adicionales.

Cabe decir que no sólo Netflix ha implementado publicidad en su web. Disney+ lanzó en diciembre de 2022 su plan con anuncios en Estados Unidos. La compañía puso en práctica un plan de suscripción a 7,99 dólares al mes y con una mayor resolución. Además, permitía reproducir el contenido de forma simultánea en 4 dispositivos. Aunque se recibían 4 minutos de publicidad por hora de visualización.

Las plataformas de online de cines y series nos permiten una enorme cantidad de contenido a cambio de pagar una tarifa mensual. Las más conocidas son Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max pero existen muchas otras que abarcan un gran mercado. De todas ellas, Netflix es la reina y a pesar de sus decisiones recientes en cuanto a no permitir que otras personas que no estén suscritas puedan utilizar el servicio, no para de incrementar su número de suscriptores. Fue el pasado mes de febrero cuando la compañía aplicó su decisión de no poder compartir las cuentas. Desde entonces, muchos usuarios se han dado de baja, pero muchos otros siguieron y otros miles se han unido a la plataforma.

Ahora bien, Netflix es, sin duda alguna, la plataforma que lanzó al estrellato las películas y series por streaming. Hasta el momento únicamente existían páginas de pago con baja definición y calidad o webs piratas. La compañía además puso punto y final a los videoclubs al ofrecer un servicio mejor y más cómodo.