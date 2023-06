Netflix podría estar engañándote: vuelve a compartir tu cuenta porque no pasa nada

Netflix es el servicio de streaming más popular del mundo, con más de 200 millones de suscriptores. Sin embargo, muchos de ellos han estado hasta poco, sin pagar la cuota mensual, dado que existía la posibilidad de compartir la contraseña con amigos o familiares que viven en otros hogares. Esto suponía una pérdida de ingresos para la compañía, e intentó poner freno a esta práctica con una medida muy criticada ya que meses atrás apareció el aviso de que ya no se podían compartir cuentas y de hecho, los usuarios se encontraron teniendo que señalar cuál era su ubicación. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que compartir tu cuenta de Netflix no tiene consecuencias negativas para ti ni para la plataforma? De hecho, parece que podrías seguir haciéndolo y no pasaría nada.

Vuelve a compartir tu cuenta de Netflix porque no pasa nada

Fue el pasado mes de febrero cuando Netflix aplicó su decisión de no poder compartir las cuentas. Desde entonces, muchos usuarios se han dado de baja, mientras otros han decidido seguir con su plan y como decimos, señalando su ubicación.

Así, en el caso de dar nuestros datos de usuario y contraseña a alguien en otra ubicación, Netflix lo puede detectar y enviarnos un aviso o advertencia, pero ¿es esto real?.

Muchas personas tienen «miedo» de poder seguir compartiendo las cuentas aunque tal y como informa el portal alemán golem, por el momento Netflix no cerrará cuentas a los usuarios, aunque las compartan con otras personas que no viven en su ubicación. En concreto, la mencionada publicación señala como Netflix les ha explicado que de momento, «los suscriptores no están amenazados con la terminación o cualquier otra forma de consecuencia” por compartir cuentas.

Por otro lado, tampoco se han reportado casos de gente que diga que les han enviado un aviso o que les hayan cerrado la cuenta por compartirla, y aunque se puede hacer la prueba, será mejor que dejemos de hacerlo en cuanto Netflix nos mande cualquier tipo de notificación, aunque como decimos, parece que por el momento la compañía no está por la labor de cerrarle la cuenta a nadie.

Motivos por los que podrías seguir compartiendo tu cuenta de Netflix

Por otro lado, existen varios motivos por los que Netflix podría estar engañándote y en realidad no le importa que compartas tu contraseña con otras personas.

El primero es que Netflix no tiene una forma efectiva de detectar y sancionar a los infractores. Aunque envíe esos mensajes de verificación, estos se pueden ignorar o saltar fácilmente. Además, la compañía no puede saber con certeza si las personas que usan una misma cuenta viven juntas o no, ya que pueden conectarse desde diferentes ubicaciones o usar VPNs para ocultar su IP.

Por otro lado, en Estados Unidos existe un «truco» que muchos ya han puesto a prueba y es entrar en Netflix mediante el móvil y luego «lanzar» el contenido al televisor. De este modo no solicita la ubicación y se puede compartir la cuenta sin problema.

El segundo motivo es que Netflix sabe que compartir la contraseña es una forma de fidelizar a sus clientes y atraer a nuevos usuarios. Muchas personas que empiezan a ver Netflix gracias a un amigo o familiar acaban suscribiéndose por su cuenta cuando se enganchan a sus contenidos. Además, compartir la contraseña genera un efecto boca a boca positivo que aumenta la popularidad y el prestigio de la marca.

El tercer motivo es que Netflix tiene un margen de beneficio suficiente como para permitirse perder algunos ingresos por culpa de los usuarios que comparten la contraseña. Según datos de ElEconomista, Netflix ingresó 25.000 millones de dólares en 2020 y gastó 17.000 millones en producir y licenciar contenidos. Esto significa que le sobraron más de 8.000 millones de dólares, una cifra nada despreciable.

Por lo tanto, podemos concluir que aunque Netflix no nos deja compartir cuentas, son ya varias las personas que han seguido haciéndolo y de momento, no han sufrido las consecuencias.