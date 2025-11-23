Si te gustó ‘The Office’ tienes que ver ‘The Paper’: una temporada de 10 episodios para ver en un fin de semana

The Office es una de las mejores series de comedia de los últimos años y si eres uno de sus fans incondicionales no te puedes perder The Paper. Esta nueva sit com está ambientada en la redacción del diario Toledo Truth Teller, la división menos rentable de Enervate, la compañía papelera que compró hace años Dunder Mifflin. Aunque en esta nueva serie de comedia no encontraremos al inolvidable Michael Scott, ni a Jim Halpert, Dwight Schultze o Pam Beesly, tiene su estilo y ese toque divertido que sueler provoca las risas de los espectadores. The Paper es una continuación de The Office, ha sido rodada también como un falso documental y en ella podemos encontrar a uno de los protagonistas de The Office Oscar Martínez. Una original serie que ha sido creada por Greg Daniels y Michael Koman y se diferencia por los nuevos personajes y también porque quizás humor sea más dulce y no tan irónico y cruel como el de Michael Scott y compañía.

The Paper se acaba de estrenar en España el 14 de noviembre en Skyshowtime y solo cuenta por ahora con una temporada de 10 episodios. Como en The Office sus personajes son tiernos, patéticos, vagos y, sobre todo, mediocres. Y aunque la mayoría saben que su periódico tiene menos futuro que la empresa Dunder Mifflin pretenden seguir durante años trabajando en el Toledo Truth Teller. Pero también son fervientes defensores del periodismo y trabajan con una mezcla de emoción y resignación por el fracaso futuro de la empresa. Una buena serie para los nostálgicos del periodismo impreso y de series como Lou Grant o Periodistas.

¿De qué trata la serie The Paper?

En el periódico Toledo, Ohio un equipo de documentalistas decide seguir de cerca con sus cámaras el trabajo de los reporteros del Toledo Truth-Teller, un periódico histórico que ahora está en horas bajas, pero que en el pasado fue uno de los mejores.

Ned Sampson, el nuevo redactor jefe del periódico, papel interpretado por el actor Domhnall Gleeson, tiene la ilusión de salvar su futuro con la ayuda de un grupo de reporteros voluntarios. Gleeson es un antiguo vendedor de papel higiénico Softees y su objetivo es devolver al Toledo Truth Teller el éxito que tenía hace años.

Esmeralda Grand, la directora editorial del periódico y TTT Online, no está de acuerdo con los planes de Gleeson y pretende seguir rellenando el periódico con artículos de agencia y titulares sensacionalistas y que se olviden de las noticias originales. También Óscar Martínez, que anteriormente trabajaba en la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton, y que ahora es el director de contabilidad de la oficina de Enervate, no tiene ninguna confianza en el equipo del periódico y está convencido de que la empresa volverá a fracasar sin remedio.

El reparto de esta comedia

Como en The Office la serie cuenta con un reparto coral en el que destacan como protagonistas el actor Domhnall Gleeson que da vida a Ned Sampson, el nuevo, idealista y confiado redactor jefe, y la actriz Sabrina Impacciatore, a la que hemos visto en la serie The White Lotus, que aquí interpreta el papel de Esmeralda Grand, la directora editorial del Toledo Truth-Teller y TTT Online.

En el reparto también están los actores Chelsea Frei que da vida a Mare Pritti, la redactora del periódico que en el pasado fue una exsoldado, Melvin Gregg a Detrick Moore, el comercial del periódico, Gbemisola Ikumelo a Adelola Olofin, la contable, Alex Edelman al torpe Adam Cooper, Ramona Young a Nicole Lee, Tim Key a Ken Davies y Óscar Núñez como Óscar Martínez, el personaje que trabajaba en la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton, entre otros.

Aunque al principio en The Paper parece que el humor se queda corto en los primeros episodios, poco a poco las tramas de la serie van creciendo y mejorando y los personajes van sorprendiendo cada vez más con sus iniciativas y soluciones a los problemas. Aunque se echa de menos a un personaje con el carisma de Michael Scott, Esmeralda Grand logra en algunos momentos robarnos una sonrisa. Está claro que esta nueva serie no llega al nivel de The Office (US), que obtuvo cinco premios Emmy en diferentes temporadas, pero puede ser una buena opción para pasar una tarde divertida estos días de frío.

La serie The Paper ha sido renovada para una segunda temporada que seguramente podremos ver también en la plataforma de streaming SkyShowtime, aunque todavía no sabemos cuando será la fecha de estreno. Por ahora tendremos que conformarnos con ver los 10 episodios de The Paper o los que están disponibles de The Office (US) en varias plataformas de streaming coo Prime Video, Skyshowtime, Netflix, Disney+ o Movistar Plus+.